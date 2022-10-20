Паркер кинув виклик Вайлдеру

Новозеландець Джозеф Паркер (30-3, 21 КО) хоче провести поєдинок з Деонтеєм Вайлдером (43-2-1, 42 КО).

Про це розповів сам боксер.

"Американські уболівальники знають мене. Я тренуюсь у Вегасі. Було б цікаво провести такий поєдинок у майбутньому. У Вайлдера феноменальна сила. Я знаю свої можливості, тому відчуваю чого можу добитися. Є багато чудових боїв, де я можу взяти участь.

Це був би великий бій. Я би хотів зустрітися з Вайлдером у Лас-Вегасі.

Очевидно, що я у хорошому положенні, адже є тимчасовим чемпіоном WBO. Якщо Усик не захоче зустрітися зі мною, то битимуся з іншим", - сказав Паркер.