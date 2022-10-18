Головне
Бензема - володар Золотого м'яча-2022
Вчора 22:55 697
Верес переміг Львів у 8 турі УПЛ
Сьогодні 14:54 136
50-річна українка-рекордсменка проведе бій у Франкфурті
Сьогодні 12:33 968
Російський лижник отримав українське громадянство - ЗМІ
Сьогодні 11:38 459
Костюк переграла Саснович на старті турніру у Гвадалахарі
Сьогодні 08:24 353
Куртуа - найкращий воротар сезону за версією France Football
Вчора 22:42 514
Шевченко на церемонії ЗМ: Важливо пам'ятати, що війна триває
Вчора 22:23 519
Путельяс виграла Золотий м'яч-2022 серед жінок
Вчора 22:07 369
Чемпіонат України-2022/23 з хокею: календар, результати, турнірна таблиця
Вчора 20:10 3664
Рік збірної Олександра Петракова: погляд зсередини
Вчора 20:05 495
Прямі трансляції

Сіренко: Джошуа ментально не був готовий до реваншу з Усиком

Сьогодні 15:54 61 0
Сіренко прокоментував перемогу Усика над Джошуа у поєдинку-реванші
Сіренко: Джошуа ментально не був готовий до реваншу з Усиком
#Ентоні Джошуа, #Олександр Усик, #Владислав Сіренко

Джерело - Чемпіон.

Британський боксер Ентоні Джошуа (24-3, 22 КО) ментально не був готовий до бою-реваншу проти чемпіона WBA, WBO та IBF у надважкій вазі Олександра Усика (20-0, 13 КО).

Про це розповів український боксер надважкої ваги Владислав Сіренко (19-0, 16 КО)

"Я дивився на бій. Звичайно, я радий, що Олександр переміг у цьому поєдинку.

Джошуа, на мою думку, виступив набагато краще, ніж у першому бою, але все одно цього було замало, щоб перемогти.

Особисто я вважаю, що він ментально не був готовим до цього поєдинку.

Я не можу сказати, що мене здивувала поведінка Джошуа після бою. Людина програла, і це серйозна травма для неї.

Багато хто в такій ситуації був би дуже розчарований і міг би виявити себе абсолютно різними способами. Він виявив себе так.

Щодо дисципліни, вихованості це було дуже негарно, неправильно. Як спортсмен, я його розумію і можу заплющити на це очі. Так буває. Ми всі люди, ми всі можемо помилятися, робити емоційні моменти", - сказав Сіренко.

Раніше Усик очолив рейтинг The Ring у хевівейті.

Коментарі ()
Популярне зараз
Організатори Золотого м'яча написали прізвище Шевченка із грубими помилками Організатори Золотого м'яча написали прізвище Шевченка із грубими помилками 6986
Динамо - Металіст: де дивитися матч УПЛ Динамо - Металіст: де дивитися матч УПЛ 1364
Чемпіонат України-2022/23 з хокею: календар, результати, турнірна таблиця Чемпіонат України-2022/23 з хокею: календар, результати, турнірна таблиця 3664
Рейтинг ATP: Сачко повернувся до ТОП-300 Рейтинг ATP: Сачко повернувся до ТОП-300 32909
Церемонія вручення Золотого м'яча-2022 - онлайн-трансляція LIVE Церемонія вручення Золотого м'яча-2022 - онлайн-трансляція LIVE 1216
Роналду опинився на 20 місці в списку номінантів на Золотий м'яч Роналду опинився на 20 місці в списку номінантів на Золотий м'яч 1040
Рекомендуємо
Відео дня. Півзахисник Динамо (U-19) забив божевільний гол у ворота Депортіво Відео дня. Півзахисник Динамо (U-19) забив божевільний гол у ворота Депортіво 226811 5
Сховався від хлопців у туалеті. Історія легендарного динамівця, який програв у казино абсолютно все Сховався від хлопців у туалеті. Історія легендарного динамівця, який програв у казино абсолютно все 45924
Дівчина дня: відверта фотосесія триразової чемпіонки світу в категорії фітнес бікіні Дівчина дня: відверта фотосесія триразової чемпіонки світу в категорії фітнес бікіні 26553
Ломаченко і прапор Аккермана: чого Василь так і не зрозумів Ломаченко і прапор Аккермана: чого Василь так і не зрозумів 18180 12
Спортсмени не прославляють Україну. Розвінчую міф Спортсмени не прославляють Україну. Розвінчую міф 16510 26
Дівчина дня. 16-разова чемпіонка світу з величезним розміром грудей запалює Instagram Дівчина дня. 16-разова чемпіонка світу з величезним розміром грудей запалює Instagram 35524