Сіренко: Джошуа ментально не був готовий до реваншу з Усиком

Британський боксер Ентоні Джошуа (24-3, 22 КО) ментально не був готовий до бою-реваншу проти чемпіона WBA, WBO та IBF у надважкій вазі Олександра Усика (20-0, 13 КО).

Про це розповів український боксер надважкої ваги Владислав Сіренко (19-0, 16 КО)

"Я дивився на бій. Звичайно, я радий, що Олександр переміг у цьому поєдинку.

Джошуа, на мою думку, виступив набагато краще, ніж у першому бою, але все одно цього було замало, щоб перемогти.

Особисто я вважаю, що він ментально не був готовим до цього поєдинку.

Я не можу сказати, що мене здивувала поведінка Джошуа після бою. Людина програла, і це серйозна травма для неї.

Багато хто в такій ситуації був би дуже розчарований і міг би виявити себе абсолютно різними способами. Він виявив себе так.

Щодо дисципліни, вихованості це було дуже негарно, неправильно. Як спортсмен, я його розумію і можу заплющити на це очі. Так буває. Ми всі люди, ми всі можемо помилятися, робити емоційні моменти", - сказав Сіренко.