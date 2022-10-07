Головне
Динамо поступилось Ренну у 3 турі Ліги Європи
Вчора 23:53 760
Збірна України стартувала з перемоги у відборі ЧС-2024
Сьогодні 21:10 473
Чоловіча Суперліга України-Будінвест: календар, результати, турнірна таблиця
Сьогодні 20:48 2330
FAVBET став офіційним спонсором харківського Металіста
Сьогодні 19:52 127
Колос зіграв унічию з Інгульцем у 6 турі УПЛ
Сьогодні 18:57 308
Чемпіонат України-2022/23 з хокею: календар, результати
Сьогодні 17:51 1190
Верес поступився Металісту у 6 турі УПЛ
Сьогодні 16:58 299
Волочай: Ніхто не знає, де Бубка, який отримав 7,5 млн доларів від МОК
Сьогодні 15:12 1897
Динамо профінансує відновлення відділення Чернігівської лікарні
Сьогодні 14:06 267
Україна закріпилася на 15 місці в таблиці коефіцієнтів УЄФА, відірвавшись від росії
Сьогодні 11:11 29699 2
Прямі трансляції

Усик очолив рейтинг The Ring у хевівейті

Сьогодні 21:56 119 0
Усик очолив рейтинг The Ring у хевівейті
Фото - gettyimages
#Олександр Усик

Джерело - sport24.

Український чемпіон світу в надважкій вазі Олександр Усик став лідером одразу двох рейтингів The Ring.

Авторитетний журнал оновив рейтинг топ-10 боксерів королівського дивізіону на своєму офіційному сайті.

Олександр Усик очолив список, оскільки він є володарем титулу The Ring. На першому місці розташувався жертва українця Ентоні Джошуа. Можливий наступний суперник нашого чемпіона Деонтей Вайлдер замкнув трійку лідерів. Цікаво, що Тайсон Ф'юрі взагалі не потрапив у рейтинг попри те, що був минулим володарем паска від The Ring.

Коментарі ()
Популярне зараз
Ганебна помилка Попова дарує Ренну перемогу в грі з Динамо Ганебна помилка Попова дарує Ренну перемогу в грі з Динамо 5637
Чоловіча Суперліга України-Будінвест: календар, результати, турнірна таблиця Чоловіча Суперліга України-Будінвест: календар, результати, турнірна таблиця 2330
Ренн - Динамо 2:1. Як це було Ренн - Динамо 2:1. Як це було 10453
Ярмоленко забив майстерний гол в один дотик за Аль-Айн - ВІДЕО Ярмоленко забив майстерний гол в один дотик за Аль-Айн - ВІДЕО 3883
Ренн - Динамо: відео голів і огляд матчу Ліги Європи Ренн - Динамо: відео голів і огляд матчу Ліги Європи 2094
Україна закріпилася на 15 місці в таблиці коефіцієнтів УЄФА, відірвавшись від росії Україна закріпилася на 15 місці в таблиці коефіцієнтів УЄФА, відірвавшись від росії 29699 2
Рекомендуємо
Дівчина дня: відверта фотосесія української журналістки, яка мріє працювати в прес-службі Реалу Дівчина дня: відверта фотосесія української журналістки, яка мріє працювати в прес-службі Реалу 33879 2
Історія дня. Як Марадона гуляв в Гавані з екснападником Шахтаря Історія дня. Як Марадона гуляв в Гавані з екснападником Шахтаря 10393
Що було не так із Шевченком у Дженоа, або Дуже італійське звільнення Що було не так із Шевченком у Дженоа, або Дуже італійське звільнення 6695
Шеф-редактор Чемпіона: Навіщо тренери терплять бидло-поведінку Селезньова? Шеф-редактор Чемпіона: Навіщо тренери терплять бидло-поведінку Селезньова? 18980 7
Бути другим - значить бути першим серед тих, хто програв. Правила життя Айртона Сенни Бути другим - значить бути першим серед тих, хто програв. Правила життя Айртона Сенни 6617
Дівчина дня: неперевершена Інна Ярмоленко Дівчина дня: неперевершена Інна Ярмоленко 41820