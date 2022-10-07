Усик очолив рейтинг The Ring у хевівейті

Джерело - sport24.

Український чемпіон світу в надважкій вазі Олександр Усик став лідером одразу двох рейтингів The Ring.

Авторитетний журнал оновив рейтинг топ-10 боксерів королівського дивізіону на своєму офіційному сайті.

Олександр Усик очолив список, оскільки він є володарем титулу The Ring. На першому місці розташувався жертва українця Ентоні Джошуа. Можливий наступний суперник нашого чемпіона Деонтей Вайлдер замкнув трійку лідерів. Цікаво, що Тайсон Ф'юрі взагалі не потрапив у рейтинг попри те, що був минулим володарем паска від The Ring.