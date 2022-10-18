Ломаченко назвав трійку найкращих боксерів в історії

Колишній чемпіон світу у трьох вагових категоріях Василь Ломаченко назвав найкращих боксерів в історії.

Про це розповів сам український боксер в інтерв'ю YouTube-каналу ESNEWS.

"До трійки найкращих боксерів в історії входить Рой Джонс. У дитинстві я любив його бої. Я завжди стежив за ним. Рой Джонс, Майк Тайсон і Мохаммед Алі.

Я не хочу говорити хто перший, хто другий, а хто третій. Як на мене, це три найкращі бійці в нашому виді спорту", - сказав Ломаченко.