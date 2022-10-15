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Портер: Вайлдеру є що доводити собі та світу

Сьогодні 15:39 103 0
Шон Портер прокоментував майбутній бій Вайлдер - Хеленіус
Портер: Вайлдеру є що доводити собі та світу
#Портер, #Роберт Хеленіус, #Деонтей Вайлдер

Джерело - boxingnews24.com.

Ексчемпіон світу у надважкій вазі Деонтей Вайлдер (42-2-1, 41 КО) у бою з фінським боксером Робертом Хеленіусом (31-3, 20 КО) доведеться більше боротися з собою.

Про це розповів колишній чемпіон світу Шон Портер.

"Я радий знову побачити Роберта. Я думаю, що люди можу не знати цього "Нордичного жаху" - Роберта Хеленіуса.

Тому вони дивляться крізь пальці на цей бій і хочуть бачити Деонтея у більш конкурентному протистоянні.

Найбільше Вайлдеру доведеться боротися з собою через те, що він пройшов у минулому.

Немає сумнівів, що це буде хороший поєдинок, але Деонтею є що доводити собі та світові", - сказав Портер.

Раніше Хеленіус переважив Вайлдера напередодні бою.

Бій відбудеться з 15 на 16 жовтня в Брукліні, США.

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