Портер: Вайлдеру є що доводити собі та світу

Ексчемпіон світу у надважкій вазі Деонтей Вайлдер (42-2-1, 41 КО) у бою з фінським боксером Робертом Хеленіусом (31-3, 20 КО) доведеться більше боротися з собою.

Про це розповів колишній чемпіон світу Шон Портер.

"Я радий знову побачити Роберта. Я думаю, що люди можу не знати цього "Нордичного жаху" - Роберта Хеленіуса.

Тому вони дивляться крізь пальці на цей бій і хочуть бачити Деонтея у більш конкурентному протистоянні.

Найбільше Вайлдеру доведеться боротися з собою через те, що він пройшов у минулому.

Немає сумнівів, що це буде хороший поєдинок, але Деонтею є що доводити собі та світові", - сказав Портер.