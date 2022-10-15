Портер: Вайлдеру є що доводити собі та світу

Джерело - boxingnews24.com.
Ексчемпіон світу у надважкій вазі Деонтей Вайлдер (42-2-1, 41 КО) у бою з фінським боксером Робертом Хеленіусом (31-3, 20 КО) доведеться більше боротися з собою.
Про це розповів колишній чемпіон світу Шон Портер.
"Я радий знову побачити Роберта. Я думаю, що люди можу не знати цього "Нордичного жаху" - Роберта Хеленіуса.
Тому вони дивляться крізь пальці на цей бій і хочуть бачити Деонтея у більш конкурентному протистоянні.
Найбільше Вайлдеру доведеться боротися з собою через те, що він пройшов у минулому.
Немає сумнівів, що це буде хороший поєдинок, але Деонтею є що доводити собі та світові", - сказав Портер.
Раніше Хеленіус переважив Вайлдера напередодні бою.
Бій відбудеться з 15 на 16 жовтня в Брукліні, США.