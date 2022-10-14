Став відомий наступний суперник Вайта

Бій відбудеться 26 листопада

Британський надважковаговик Ділліан Вайт (28-3, 19 KO) проведе бій з американцем Джермейном Франкліном (21-0, 14 КО).

Про це повідомляє NoSmokeBoxing.

Бій відбудеться 26 листопада.

За даними джерела, Вайт претендував на бій за титул WBA World з Даніелем Дюбуа, але забажав отримати за поєдинок 3 млн фунтів. Компанія Queensberry Promotions відмовилася платити цю суму, тому що бій може відбутися за тиждень до наступного поєдинку Тайсона Ф’юрі.

23 квітня 2022 року Ділліан Вайт програв Тайсону Ф'юрі в бою за титул чемпіона світу в надважкій вазі за версією WBC.

Нагадаємо, Вайт розраховує на бій з Джошуа.