Вайт розраховує на бій з Джошуа

Колишній претендент на пояс чемпіона світу у надважкій вазі Ділліан Вайт (28-3, 19 КО) готовий провести бій з колишнім чемпіоном Ентоні Джошуа (24-3, 22 КО).

Про це розповів сам боксер.

"Якщо бій Ф'юрі з Джошуа не відбудеться, ми з ним можемо побитися в грудні, якщо він захоче.

Він тренується для цього, він готовий до цього, він готовий протистояти Ф’юрі, тому, якщо цей бій не відбудеться, я візьму поєдинок з Джошуа. Це був би чудовий бій.

Думаю, що їх поєдинок може відбутися, але Ф’юрі чинить великий тиск, використовуючи соціальні мережі, що насправді трохи безглуздо.

Такі великі бої вимагають часу, тому що в них багато чого входить. Команда вкладає багато в це, є багато комерційних речей, захисту ваших інтересів та прав, і, очевидно, ці хлопці співпрацюють з двома різними телевізійними компаніями, тому є багато питань.

Це не так просто, щоб сказати "підписуй контракт". Це не так працює, але багато людей просто слухають те, що говорить Ф’юрі.

Великі бої вимагають часу, потрібно все владнати, інакше все може завалитися, якщо припуститись помилок в організації", - сказав Вайт.