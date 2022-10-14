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Ломаченко: Джервонта ніколи не бився з найкращими бійцями

Сьогодні 15:11 248 0
Василь Ломаченко оцінив потенціал Джервонти Девіса
Ломаченко: Джервонта ніколи не бився з найкращими бійцями
#Василь Ломаченко, #Джервонта Девіс

Джерело - tribuna.com.

Чемпіон світу в легкій вазі за версією WBА Джервонта Девіс (27-0, 25 КО) ще не зустрічався з найкращими боксерами даної вагової категорії.

Про це розповів ексчемпіон світу Василь Ломаченко (16-2, 11 КО).

"Джервонта ніколи не бився з найкращими бійцями. Я ніколи не чув про Ісаака Круза до цього бою. Я ніколи не знав про нього, але тепер він заслуговує на своє місце.

Я не бачив Девіса з хорошим противником у легкій вазі. Він боксер, який розуміє бокс і знає, що йому потрібно робити на рингу. Знову ж таки, я хочу бачити його з топовим боксером у нашій ваговій категорії", - сказав Ломаченко.

Нагадаємо, Лопес поб'ється з екссуперником Ломаченка.

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