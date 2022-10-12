Лопес поб'ється з екссуперником Ломаченка

Бій відбудеться 10 грудня

Колишній абсолютний чемпіон легкої вагової категорії Теофімо Лопес (17-1, 13 KO) 10-го грудня поб'ється проти ексчемпіона у двох дивізіонах пуерториканця Хосе Педраси (29-4-1, 14 КО) у рамках першої напівсередньої ваги.

Про це повідомляє Boxingnews 24.

Команди боксерів перебувають на фінальній стадії переговорів.

Зазначимо, що після перемоги над Василем Ломаченком Лопес програв наступний бій Джорджу Камбососу, втративши всі титули. Після цього провів поєдинок із мексиканцем Педро Кампою, який виграв.