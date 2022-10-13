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Вайлдер: Я не хочу злякати Усика

Сьогодні 16:55 181 0
Деонтей Вайлдер прокоментував можливий бій проти Олександра Усика
Вайлдер: Я не хочу злякати Усика
#Олександр Усик, #Деонтей Вайлдер

Джерело - isport.ua.

Колишній чемпіон світу в суперважкій вазі Деонтей Вайлдер готовий вийти на ринг із володарем титулів WBA, WBO та IBF Олександром Усиком,проте не хоче його злякати.

Про це розповів сам американський боксер.

"Я зроблю те, що я маю зробити. Я не хочу робити гучних заяв. Я не хочу його злякати. Усик каже, що хоче побитися з переможцем мого бою з Хеленіусом. Останнім хлопцем, який хотів битися з переможцем мого поєдинку, був Джозеф Паркер. Але в тому бою я оформив нищівний нокаут, і він пішов іншим шляхом.

Я зроблю те, що маю зробити. Сподіваюся, що Усик - людина слова, і далі ми побачимо чудовий бій", - розповів Вайлдер.

Нагадаємо, американець наступний бій проведе 15 жовтня проти Роберта Геленіуса.

Раніше Усик очолив рейтинг The Ring у хевівейті.

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