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Промоутер назвав дату потенційного бою Ф’юрі проти Усика

Сьогодні 16:28 199 0
Френк Воррен прокоментував плани Тайсона Ф’юрі
Промоутер назвав дату потенційного бою Ф’юрі проти Усика
Фото - gettyimages
#Олександр Усик, #Тайсон Ф'юрі, #Френк Воррен

Джерело - boxing247.

Бій чемпіона WBC Тайсона Ф’юрі (32-0-1, 23 КО) проти володаря титулів WBA, WBO, IBF та IBO у надважкій вазі Олександра Усика (20-0, 13 КО) може відбутися у лютому.

Про це розповів промоутер британця Френк Воррен.

"Ми розмовляли із Тайсоном вчора, він говорив про Джойса в наступному році та Чісору в цьому.

Ми все ще намагаємося домовитися про бій з Усиком, багато часу ми витратили на інше.

Також ми обговорювали об'єднавчий бій за титули проти Усика, після цього — Джойс.

Побачимо, у що все це виллється. Ми хочемо організувати Тайсону бій в цьому році, щоб вивести його на великий матч у лютому проти Усика", — розповів Воррен.

Нагадаємо, Усик очолив рейтинг The Ring у хевівейті.

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