Промоутер назвав дату потенційного бою Ф’юрі проти Усика

Бій чемпіона WBC Тайсона Ф’юрі (32-0-1, 23 КО) проти володаря титулів WBA, WBO, IBF та IBO у надважкій вазі Олександра Усика (20-0, 13 КО) може відбутися у лютому.

Про це розповів промоутер британця Френк Воррен.

"Ми розмовляли із Тайсоном вчора, він говорив про Джойса в наступному році та Чісору в цьому.

Ми все ще намагаємося домовитися про бій з Усиком, багато часу ми витратили на інше.

Також ми обговорювали об'єднавчий бій за титули проти Усика, після цього — Джойс.

Побачимо, у що все це виллється. Ми хочемо організувати Тайсону бій в цьому році, щоб вивести його на великий матч у лютому проти Усика", — розповів Воррен.