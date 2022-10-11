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Ф’юрі: Нехай Усик підкачається, щоб битися зі мною

Сьогодні 12:03 330 0
Британець розповів про можливий бій з Усиком
Ф’юрі: Нехай Усик підкачається, щоб битися зі мною
#Олександр Усик, #Тайсон Ф'юрі

Джерело - Чемпіон.

Володар титулу WBC у надважкій вазі Тайсон Ф’юрі (32-0-1, 23 КО) прокоментував можливй бій проти чемпіона WBA, WBO, IBO та IBF у надважкій вазі Олександра Усика (20-0, 13 КО).

Про це він розповів порталу Behind The Gloves.

"Я бився у квітні цього року. Було б смішно чекати цього середньоваговика до квітня наступного року. Навіщо цілий рік проводити поза рингом? Я боксер. Якщо я можу повернутися, то дозвольте мені битися".

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"Тож Усик не хотів, щоб його побив Циганський король. Він повернувся до України й зробив те, що зробив. Його команда каже те, що має говорити. Нехай він набере вагу, вживає більше їжі, більше м’яса. Нехай підкачається, щоб битися зі мною", - сказав Ф’юрі.

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