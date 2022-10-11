Ф’юрі: Нехай Усик підкачається, щоб битися зі мною

Джерело - Чемпіон.
Володар титулу WBC у надважкій вазі Тайсон Ф’юрі (32-0-1, 23 КО) прокоментував можливй бій проти чемпіона WBA, WBO, IBO та IBF у надважкій вазі Олександра Усика (20-0, 13 КО).
Про це він розповів порталу Behind The Gloves.
"Я бився у квітні цього року. Було б смішно чекати цього середньоваговика до квітня наступного року. Навіщо цілий рік проводити поза рингом? Я боксер. Якщо я можу повернутися, то дозвольте мені битися".
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"Тож Усик не хотів, щоб його побив Циганський король. Він повернувся до України й зробив те, що зробив. Його команда каже те, що має говорити. Нехай він набере вагу, вживає більше їжі, більше м’яса. Нехай підкачається, щоб битися зі мною", - сказав Ф’юрі.