Ф’юрі: Нехай Усик підкачається, щоб битися зі мною

Британець розповів про можливий бій з Усиком

Джерело - Чемпіон.

Володар титулу WBC у надважкій вазі Тайсон Ф’юрі (32-0-1, 23 КО) прокоментував можливй бій проти чемпіона WBA, WBO, IBO та IBF у надважкій вазі Олександра Усика (20-0, 13 КО).

Про це він розповів порталу Behind The Gloves.

"Я бився у квітні цього року. Було б смішно чекати цього середньоваговика до квітня наступного року. Навіщо цілий рік проводити поза рингом? Я боксер. Якщо я можу повернутися, то дозвольте мені битися".

Актуально: Тайсон Ф'юрі знайшов собі нового суперника