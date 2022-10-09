Тайсон Ф'юрі знайшов собі нового суперника

Тайсон Ф'юрі після провалу переговорів з Ентоні Джошуа знайшов собі суперника для поєдинку, який має відбутися 3 грудня.

Про це повідомляє The Telegraph.

Ф'юрі домовився про поєдинок з Дереком Чісорою. Вони вже билися у 2011 та 2014 роках, обидва рази переміг Ф'юрі.

Ф'юрі в суботу повідомив, що досяг угоди з одним із боксерів, але прізвище суперника назве наступного тижня. В Англії впевнені, що опонентом стане Чісора.

38-річний боксер програв три з останніх чотирьох поєдинків, але у липні переміг Кубрата Пулєва і заявив про готовність продовжувати кар'єру.

У Чісори вже 45 боїв та 12 поразок на профі рівні.