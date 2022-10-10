Клімас: Усик повернувся на передову

Чемпіон WBA, WBO, IBO та IBF у надважкій вазі Олександра Усика (20-0, 13 КО) готовий у лютому провести бій з Тайсоном Ф’юрі (32-0-1, 23 КО).

Про це розповів менеджер українця Егіс Клімас.

"Усик хоче провести об’єднавчий бій. Сподіваюся, Тайсон прийме рішення, і якщо не буде виправдань з його боку, ми приїдемо в лютому і поб’ємось.

Ми витратили багато часу на підготовку до другого бою з Джошуа. Нам знадобилося, можливо, три з половиною чи чотири місяці. Після бою Олександр повернувся в Україну.

Поки що він повернувся на передову. Він пішов підбадьорювати військових. Ми знаємо, що країна воює. Це дійсно боротьба. Це не бокс, у нього є свій фонд. Він допомагає багатьом людям. Він виконує свій обов’язок перед країною.

Тому він не може підготуватися до бою. За тиждень-два він збирається виїхати з України та приїхати до США. У нас тут є деякі плани. Ми збираємося поїхати на конгрес WBO.

Після цього він може почати підготовку. Отже, це підводить нас до лютого. Я не збираюся нічого говорити про Ф’юрі. Я не буду думати про команду Ф’юрі. У нього є команда, у нього є радники. Дозвольте їм працювати з ним", - сказав Клімас.