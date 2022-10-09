Ломаченко: Думаю, що Усик виграє у Ф’юрі

Джерело - Fino Boxing.

Можливий бій між чемпіоном WBA, WBO, IBO та IBF у суперважкій вазі Олександром Усиком (20-0, 13 КО) і володарем титулу WBC Тайсоном Ф’юрі (32-0-1, 23 КО) має завершитися перемогою українця.

Про це заявив колишній чемпіон світу Василь Ломаченко (16-2, 11 КО).

"Усик мій друг. Звісно, я думаю, що він виграє. Він покаже дуже розумний та технічний бокс з Тайсоном Ф’юрі", - сказав Ломаченко.

Раніше Боб Арум говорив, що бій Усик - Ф’юрі може відбутися в останній тиждень лютого або перший тиждень березня.