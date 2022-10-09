Головне
Збірна України отримала суперників у відборі на Євро-2024
Сьогодні 13:42 293
Дніпро-1 - Зоря - онлайн-трансляція LIVE - УПЛ
Сьогодні 12:53 678
Ферстаппен виграв Гран-прі Японії та достроково став чемпіоном Формули-1
Сьогодні 11:42 218
СК Дніпро зіграє із Зорею, Динамо - з Рухом: розклад матчів УПЛ на 9 жовтня
Сьогодні 08:40 498
Чемпіонат України-2022/23 з хокею: календар, результати
Сьогодні 07:49 1569
Геть Яремчука, будь ласка: фанати Брюгге у Твіттері незадоволені грою українця
Сьогодні 07:30 3936
Реал з Луніним обіграв Хетафе, Севілья зіграла внічию з Атлетіком: результати 8 туру Ла-Ліги
Вчора 23:55 1456
Мілан переграв Ювентус: Результати 9 туру Серії А
Вчора 23:45 674
Боруссія Дортмунд вирвала нічию у Баварії, Баєр розгромив Шальке: Результати 9 туру Бундесліги
Вчора 21:26 934
Ворскла переграла Чорноморець у 6 турі УПЛ
Вчора 14:53 434
Прямі трансляції

Ломаченко: Думаю, що Усик виграє у Ф’юрі

Сьогодні 12:55 150 0
Ломаченко: Думаю, що Усик виграє у Ф’юрі
#Василь Ломаченко, #Олександр Усик, #Тайсон Ф'юрі

Джерело - Fino Boxing.

Можливий бій між чемпіоном WBA, WBO, IBO та IBF у суперважкій вазі Олександром Усиком (20-0, 13 КО) і володарем титулу WBC Тайсоном Ф’юрі (32-0-1, 23 КО) має завершитися перемогою українця.

Про це заявив колишній чемпіон світу Василь Ломаченко (16-2, 11 КО).

"Усик мій друг. Звісно, я думаю, що він виграє. Він покаже дуже розумний та технічний бокс з Тайсоном Ф’юрі", - сказав Ломаченко.

Раніше Боб Арум говорив, що бій Усик - Ф’юрі може відбутися в останній тиждень лютого або перший тиждень березня.

Коментарі ()
Популярне зараз
Лунін отримав хороші оцінки за переможний матч з Хетафе Лунін отримав хороші оцінки за переможний матч з Хетафе 1658
Зозуля: "Кримський міст неможливо знищити? Не виводьте нас!" Зозуля: "Кримський міст неможливо знищити? Не виводьте нас!" 1650
Чемпіонат України-2022/23 з хокею: календар, результати Чемпіонат України-2022/23 з хокею: календар, результати 1569
Геть Яремчука, будь ласка: фанати Брюгге у Твіттері незадоволені грою українця Геть Яремчука, будь ласка: фанати Брюгге у Твіттері незадоволені грою українця 3936
Реал з Луніним обіграв Хетафе, Севілья зіграла внічию з Атлетіком: результати 8 туру Ла-Ліги Реал з Луніним обіграв Хетафе, Севілья зіграла внічию з Атлетіком: результати 8 туру Ла-Ліги 1456
Анрі вразила гра Мудрика Анрі вразила гра Мудрика 1449
Рекомендуємо
Хороший хлопець – професія. Чому Петраков у збірній України є органічним, але тимчасовим елементом Хороший хлопець – професія. Чому Петраков у збірній України є органічним, але тимчасовим елементом 9518 6
Історія дня: Лобановський ще в 60-ті слухав Голос Америки Історія дня: Лобановський ще в 60-ті слухав Голос Америки 15523
Бех-Романчук: Буде колосально цікавий фінал Бех-Романчук: Буде колосально цікавий фінал 1263
Фанати вимагали крові - тренера рятували вертольотом. Він відпрацював в Африці 21 рік за системою Лобановського Фанати вимагали крові - тренера рятували вертольотом. Він відпрацював в Африці 21 рік за системою Лобановського 28543 1
Ломаченко і прапор Аккермана: чого Василь так і не зрозумів Ломаченко і прапор Аккермана: чого Василь так і не зрозумів 18049 12
Запальний танок українських волейболісток під час гри зібрав більше 30 млн переглядів. ВІДЕО Запальний танок українських волейболісток під час гри зібрав більше 30 млн переглядів. ВІДЕО 186474