Паркер: Джошуа не витримає швидкості Ф’юрі

Колишній чемпіон світу в суперважкій вазі Ентоні Джошуа не матиме шансів у бою з чемпіоном WBC Тайсоном Ф’юрі.

Про це заявив новозеландський боксер Джозеф Паркер.

“Я ніколи не розумів, як Тайсон бореться, поки не почав працювати з ним. У нього найпотужніший двигун з усіх бійців, з якими я коли-небудь тренувався. Він просто продовжує працювати, працювати і працювати - він не зупиняється.

Якщо Джошуа піде в перестрілку ударами, я думаю, Тайсон вирубає його раніше, до шостого раунду. Якщо Джошуа буде захищатися, його буде важче витягнути звідти, але я дійсно думаю, що Тайсон зупинить його. У швидкості роботи Ф’юрі перевершить будь-кого. Коли ви думаєте, що він втомився, він не втомився. Коли ви вважаєте, що він закінчив, він ще не закінчив. Він просто продовжить”, - зазначив Паркер.