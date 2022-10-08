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Паркер: Джошуа не витримає швидкості Ф’юрі

Сьогодні 15:56 119 0
Новозеландець вважає, що у разі відкритого бою Ентоні не протримається довше шостого раунду
Паркер: Джошуа не витримає швидкості Ф’юрі
#Ентоні Джошуа, #Тайсон Ф'юрі, #Джозеф Паркер

Джерело - Boxing Scene.

Колишній чемпіон світу в суперважкій вазі Ентоні Джошуа не матиме шансів у бою з чемпіоном WBC Тайсоном Ф’юрі. 

Про це заявив новозеландський боксер Джозеф Паркер.

“Я ніколи не розумів, як Тайсон бореться, поки не почав працювати з ним. У нього найпотужніший двигун з усіх бійців, з якими я коли-небудь тренувався. Він просто продовжує працювати, працювати і працювати - він не зупиняється.

Якщо Джошуа піде в перестрілку ударами, я думаю, Тайсон вирубає його раніше, до шостого раунду. Якщо Джошуа буде захищатися, його буде важче витягнути звідти, але я дійсно думаю, що Тайсон зупинить його. У швидкості роботи Ф’юрі перевершить будь-кого. Коли ви думаєте, що він втомився, він не втомився. Коли ви вважаєте, що він закінчив, він ще не закінчив. Він просто продовжить”, - зазначив Паркер.

Нагадаємо Джозеф Паркер у своєму останньому поєдинку програв нокаутом Джо Джойсу.

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