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Клімас: Ф’юрі не зацікавлений у поєдинку з Усиком, бо може програти

Сьогодні 14:40 26 0
Клімас: Ф’юрі не зацікавлений у поєдинку з Усиком, бо може програти
#Олександр Усик, #Тайсон Ф'юрі

Джерело - ESNEWS.

Тайсон Ф’юрі (32-0-1, 23 КО) не хоче битись з  чемпіоном WBA, WBO, IBO та IBF у суперважкій вазі Олександром Усиком через боязнь програти.

Про це заявив менеджер українського боксера Егіс Клімас.

"Він розуміє, що може програти Усику. Він не боїться битись. Він не може боятись, бо він боєць. Він не зацікавлений, бо може програти.

Усик не може побити Ф’юрі, він може перемогти його. Ф’юрі велетень, не думаю, що хтось може його побити. Усик може виграти", - сказав Клімас.

Раніше Усик очолив рейтинг The Ring у хевівейті.

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