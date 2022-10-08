Із андеркарду поєдинку Ломаченко - Ортіс вибув один бій

Травма внесла свої корективи

Колишній чемпіон світу Джессі Магдалено (29-1, 18 КО) взяв самовідведення від бою з дворазовим олімпійським чемпіоном кубинцем Робейсі Раміресом (10-1, 6 КО).

Про це повідомляє BoxingScene.

Причина - рецидив старої травми, яка не була вилікувана.

Бій Магдалено - Рамірес мав відбутися в ніч проти 30 жовтня у андеркарді поєдинку ексчемпіона світу у трьох вагових категоріях Василя Ломаченка (16-2, 11 КО) та Джемейна Ортіса (16-0-1, 8 КО) з США.

Повідомляється, що організатори вечора не мають наміру змінювати програму івента, тому промоутери шукають для Раміреса нового опонента.

Бій Ломаченка з Джемейном Ортісом відбудеться, як відомо, у театрі Hulu у Медісон Сквер Гарден у Нью-Йорку.

Нагадаємо Хейні націлений на бій з Ломаченком.