Із андеркарду поєдинку Ломаченко - Ортіс вибув один бій

Джерело - sport.ua.
Колишній чемпіон світу Джессі Магдалено (29-1, 18 КО) взяв самовідведення від бою з дворазовим олімпійським чемпіоном кубинцем Робейсі Раміресом (10-1, 6 КО).
Про це повідомляє BoxingScene.
Причина - рецидив старої травми, яка не була вилікувана.
Бій Магдалено - Рамірес мав відбутися в ніч проти 30 жовтня у андеркарді поєдинку ексчемпіона світу у трьох вагових категоріях Василя Ломаченка (16-2, 11 КО) та Джемейна Ортіса (16-0-1, 8 КО) з США.
Повідомляється, що організатори вечора не мають наміру змінювати програму івента, тому промоутери шукають для Раміреса нового опонента.
Бій Ломаченка з Джемейном Ортісом відбудеться, як відомо, у театрі Hulu у Медісон Сквер Гарден у Нью-Йорку.
Нагадаємо Хейні націлений на бій з Ломаченком.