Хейні націлений на бій з Ломаченком

Джерело - isport.ua.
Абсолютний чемпіон світу у легкій вазі Девін Хейні після реваншу з Джорджем Камбососом хоче провести бій проти Василя Ломаченка.
Про це розповів сам боксер в інтерв'ю YouTube-каналу Behind The Gloves.
"Девіс ні з ким не б'ється. Він ні з ким не хоче битися, і так відбувається вже якийсь час. Тож бій з Ломаченком, ймовірно, більш реалістичний.
Я мало що знаю про Джемейна Ортіса. Подивимося, яким Ломаченко буде після повернення з війни і з того середовища, в якому він опинився", - сказав Хейні.
Нагадаємо, Ломаченко свій наступний бій проведе 29 жовтня проти Джемейна Ортіса. Хейні 16 жовтня влаштує реванш із Джорджем Камбососом.