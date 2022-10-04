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Хейні націлений на бій з Ломаченком

Сьогодні 09:14 320 0
Девін Хейні прокоментував свої майбутні бої
Хейні націлений на бій з Ломаченком
#Джордж Камбосос, #Василь Ломаченко, #Девін Хейні

Джерело - isport.ua.

Абсолютний чемпіон світу у легкій вазі Девін Хейні після реваншу з Джорджем Камбососом хоче провести бій проти Василя Ломаченка.

Про це розповів сам боксер в інтерв'ю YouTube-каналу Behind The Gloves.

"Девіс ні з ким не б'ється. Він ні з ким не хоче битися, і так відбувається вже якийсь час. Тож бій з Ломаченком, ймовірно, більш реалістичний.

Я мало що знаю про Джемейна Ортіса. Подивимося, яким Ломаченко буде після повернення з війни і з того середовища, в якому він опинився", - сказав Хейні.

Нагадаємо, Ломаченко свій наступний бій проведе 29 жовтня проти Джемейна Ортіса. Хейні 16 жовтня влаштує реванш із Джорджем Камбососом.

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