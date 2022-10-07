Енді Руїс хоче провести бій з Усиком, Вайлдером та Ф'юрі

Колишній чемпіон світу в надважкій вазі Енді Руїс (35-2, 22 КО) має намір провести бої за чемпіонські пояси.

Про це заявив його батько Андрес Руїс.

"В Енді залишились хороші бої. Ф'юрі, трилогія з Джошуа, Усик, Вайлдер і завершення кар'єри цими поєдинками - ось чого ми хочемо. Я кажу йому, що він мусить провести ці бої, більше ніяких. Один треба провести у Мексиці. Він погоджується зі мною та рішенням, яке я запропонував", - сказав Руїс-старший.