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Енді Руїс хоче провести бій з Усиком, Вайлдером та Ф'юрі

Сьогодні 12:20 142 0
Батько Енді Руїса розповів про плани сина
Енді Руїс хоче провести бій з Усиком, Вайлдером та Ф'юрі
#Енді Руїс

Джерело - IZQUIERDAZО.

Колишній чемпіон світу в надважкій вазі Енді Руїс (35-2, 22 КО) має намір провести бої за чемпіонські пояси.

Про це заявив його батько Андрес Руїс.

"В Енді залишились хороші бої. Ф'юрі, трилогія з Джошуа, Усик, Вайлдер і завершення кар'єри цими поєдинками - ось чого ми хочемо. Я кажу йому, що він мусить провести ці бої, більше ніяких. Один треба провести у Мексиці. Він погоджується зі мною та рішенням, яке я запропонував", - сказав Руїс-старший.

Раніше Вайлдер оцінив бій проти Руїса.

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