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Вайлдер оцінив бій проти Руїса

Сьогодні 19:57 155 0
Деонтей Вайлдер поділився думкою про можливий поєдинок з мексиканцем Енді Руїсом-молодшим.
Вайлдер оцінив бій проти Руїса
Фото - gettyimages
#Енді Руїс, #Деонтей Вайлдер

Джерело - isport.ua.

Колишній чемпіон світу в суперважкій вазі Деонтей Вайлдер готовий вийти в ринг з Енді Руїсом, якщо переможе в майбутньому бою фіна Роберта Хеленіуса.

Про це розповів сам американський боксер.

"Ми можемо говорити про речі, які є реальними. 15 жовтня я маю вирішити всі справи в Брукліні, а після цього вже говорити про майбутнє.

Як тільки я все вирішу в майбутньому бою, то готовий зайнятися наступними справами. Можу сказати точно, що з нетерпінням чекаю на бой з Енді Руїсом. Після того, як наша угода буде закрита, я покажу Енді деякі речі, про які він навіть не знав. Я відкрию йому новий світ", - відзначив Вайлдер.

Нагадаємо, американець наступний бій проведе 15 жовтня проти Роберта Хеленіуса.

Раніше Ф'юрі відреагував на виклик Вайлдера.

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