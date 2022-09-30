Вайлдер оцінив бій проти Руїса

Колишній чемпіон світу в суперважкій вазі Деонтей Вайлдер готовий вийти в ринг з Енді Руїсом, якщо переможе в майбутньому бою фіна Роберта Хеленіуса.

Про це розповів сам американський боксер.

"Ми можемо говорити про речі, які є реальними. 15 жовтня я маю вирішити всі справи в Брукліні, а після цього вже говорити про майбутнє.

Як тільки я все вирішу в майбутньому бою, то готовий зайнятися наступними справами. Можу сказати точно, що з нетерпінням чекаю на бой з Енді Руїсом. Після того, як наша угода буде закрита, я покажу Енді деякі речі, про які він навіть не знав. Я відкрию йому новий світ", - відзначив Вайлдер.