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Стало відомо, коли Ломаченко може побитися за звання абсолютного чемпіона світу

Сьогодні 17:40 199 0
Егіс Клімас поділився планами свого клієнта.
Стало відомо, коли Ломаченко може побитися за звання абсолютного чемпіона світу
Фото - gettyimages
#Клімас, #Василь Ломаченко

Джерело - isport.ua.

Ексчемпіон світу у трьох вагових категоріях Василь Ломаченко (16-2-0, 11 КО) після поєдинку з Джемейном Ортісом (16-0-1, 8 КО) має намір зустрітися в ринзі з переможцем реваншу між абсолютним чемпіоном легкого дивізіону Девіном Хейні та Джорджем Камбососом. Бій може відбутися навесні 2023 року.

Про це розповів менеджер українця Егіс Клімас у коментарі talkSPORT Boxing.

"Ломаченко планує побитися за звання абсолютного чемпіона. Василь - обов'язковий претендент по лінії WBO, але Хейні та Камбосос активували опцію реваншу. Це великий бій, і ми не хотіли примушувати до обов'язкового захисту поясу WBO. Ми дозволили Хейні побитися з Камбососом, а Василь стоїть наступним у черзі.

Здається, що обидва хлопці згодні та хочуть битися з Василем після їхнього реваншу 15 жовтня. Вони проведуть повторний поєдинок, і переможець націлений на бій із Ломаченком. Ми будемо готові до цього. Березень-квітень - десь у цьому проміжку часу", - сказав Клімас.

Нагадаємо, Хейні націлений на бій з Ломаченком.

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