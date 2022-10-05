Стало відомо, коли Ломаченко може побитися за звання абсолютного чемпіона світу

Егіс Клімас поділився планами свого клієнта.

Ексчемпіон світу у трьох вагових категоріях Василь Ломаченко (16-2-0, 11 КО) після поєдинку з Джемейном Ортісом (16-0-1, 8 КО) має намір зустрітися в ринзі з переможцем реваншу між абсолютним чемпіоном легкого дивізіону Девіном Хейні та Джорджем Камбососом. Бій може відбутися навесні 2023 року.

Про це розповів менеджер українця Егіс Клімас у коментарі talkSPORT Boxing.

"Ломаченко планує побитися за звання абсолютного чемпіона. Василь - обов'язковий претендент по лінії WBO, але Хейні та Камбосос активували опцію реваншу. Це великий бій, і ми не хотіли примушувати до обов'язкового захисту поясу WBO. Ми дозволили Хейні побитися з Камбососом, а Василь стоїть наступним у черзі. Здається, що обидва хлопці згодні та хочуть битися з Василем після їхнього реваншу 15 жовтня. Вони проведуть повторний поєдинок, і переможець націлений на бій із Ломаченком. Ми будемо готові до цього. Березень-квітень - десь у цьому проміжку часу", - сказав Клімас.

Нагадаємо, Хейні націлений на бій з Ломаченком.