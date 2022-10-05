Бій між Далакяном та Хіменесом може відбутися в Коста-Риці

Для Далакяна це буде шостий захист поясу WBA

Джерело - Boxing Scene.

Бій між українським чемпіоном WBA в найлегшій вазі Артемом Далакяном (21-0, 15 КО) та претендентом Давідом Хіменесом (12-0, 9 КО) може відбутися в Коста-Риці.

Про це повідомляє Boxing Scene.

Було досягнуто достатнього прогресу в переговорах щодо проведення бою, адже WBA не призначила промоутерські торги після визначеного строку (31 серпня).

Для Далакяна це буде шостий захист поясу WBA.

Хіменес у липні переміг американця Рікардо Сандовала (20-2, 15 KO) у поєдинку за статус обов'язкового претендента на пояс WBA.

Український чемпіон WBA у найлегшій вазі Артем Далакян прокоментував вторгнення росії до України.