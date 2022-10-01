Володимир Продивус відстоює інтереси росії на боксерській арені.

Про це заявив президент Федерації боксу України Кирило Шевченко.

Цей колаборант Продивус досі продовжує вести свій фейковий сайт та соціальні мережі, писати листи з вже нелегітимною печаткою і всім розповідати, що він начебто чинний президент ФБУ. Продивус голосує від імені України на виборах до IBA, а також є першим віце-президентом IBA, яку очолює росіянин - Умар Кремльов. Умар Кремльов разом із Путіним відкривають зали боксу, а в той же час Продивус є його правою рукою і приятелем. Продивус і Кремльов роблять все, щоб зруйнувати український бокс, тому вони навмисно усунули легітимну Федерацію боксу України від присутності на виборах IBA і призначили Продивуса "смотрящим" за українським боксом. Я досі не розумію, чому наша влада ще не позбавила Продивуса громадянства?

Для початку хочу нагадати, що Володимир Продивус не є президентом Федерації боксу України з 22.02.2022. Він покинув Україну 24.01.2022 і жодного разу не приїжджав на Батьківщину з однієї причини - йому не дозволяють це зробити його куратори з російських спецслужб, які разом з Умаром Кремльовим підробили документи на виборах глави IBА. Вони досі відписуються всім нашим міністерствам і оновленій ФБУ про те, що вони вважають Продивуса президентом ФБУ, але він таким вже не є.

Я хочу розповісти вам про те, що сталося з нашою юніорською збірною командою з боксу в Італії. Про все розповім по порядку.

Знаєте, я не перестаю дивуватися тому, що відбувається в деяких сферах діяльності в нашій країні, в той час коли йде ця страшна війна... Рашисти та зрадники, які все життя обкрадали нашу країну і пускали тут своє коріння, намагаючись засунути нам в Україну свій "русскій мір" - продовжують це робити, проплачуючи журналістам за свої брехливі статейки!

Актуально: Президент IBA Кремльов зробив цинічну заяву: Настав час дозволити спортсменам росії та білорусі брати участь в офіційних змаганнях.

Тепер повернемося до ситуації, яка сталася на юніорському чемпіонаті Європи:

У зв'язку з війною Міністерство молоді та спорту України припинило фінансування всіх збірних команд, крім молодіжної та дорослої (еліта). Федерація боксу України разом із нашим офіційним спонсором знайшли можливість екіпірувати всю команду і відправити її на чемпіонат Європи в Італію! Повне екіпірування, проїзд і проживання - всі ці питання ми вирішили для всієї нашої команди. Скажіть мені, який сенс нам було знімати нашу команду зі змагань, якщо ми своїми силами виконали роботу, щоб команда поїхала на чемпіонат?

Наша команда приїхала і розмістилася в Італії 24.09.2022. Увечері того ж дня IBA навмисно видали указ про заборону використовувати нашій збірній прапор, атрибутику та гімн України. Вони зобов'язали наших боксерів виходити під прапором IBA, очільником якої, я нагадую, є рашист Кремльов, віце-президентом є Продивус, а спонсором - Газпром!

Вони вирішили в такий спосіб нагнути Україну і порушити всі спортивні та етичні закони? І це в той час, коли щодня під обстрілами гинуть наші воїни, мирні жителі та діти? Це неприпустимо!

Ми не збираємося це терпіти, тому усіма нами і нашими спортсменами було прийнято рішення не продовжувати виступати на цьому чемпіонаті. Звичайно були й ті, хто не одразу погодилися. Були ті, хто перебував під впливом тренерів, які, до речі, з команди Продивуса і, як і раніше, залишилися, тому що ми їм по-людськи дали допрацювати до кінця. Але, як виявилося, ці тренери готові маніпулювати дітьми заради своєї вигоди.

Я все життя в боксі і живу ним, віддаючи йому душу, тому мені самому дуже прикро за хлопців, але я вважаю, що вони ще переможуть на багатьох турнірах і завоюють ще багато медалей, а такого благородного вчинку заради честі України вони ще не робили і тепер будуть пам'ятати про нього все життя. Вони справжні бійці, яких підтримали всі наші чемпіони, Мінспорт, МЗС України та НОК!

Схема Продивуса, "вирішувача і рятівника" - не спрацювала. Вони маніпулювали нашими дітьми і хотіли змусити їх пару днів боксувати без прапора України, а потім "великий вирішувач" Продивус мав би приїхати і все вирішити.

Вчора ввечері там були збори і на них були наші представники: віце-президент ФБУ, президент федерації боксу Хмельницької області Андрій Чумаков, а також віце-президент ФБУ Олександр Гордієнко. Спасибі велике їм за те, що вони разом із хлопцями та харківським тренером Сергієм Данильченком провели бесіду з Продивусом "вирішувачем". Щодо моєї присутності і присутності Юрія Шевчука - ми збиралися бути на півфіналах та фіналах, тим паче, що там вже з першого дня перебував Андрій Чумаков - наш представник керівництва федерації. Так ось, після цих зборів майже всі хлопці самі прийняли рішення знятися зі змагань і поїхати додому. Ті, хто залишився - це їхній особистий вибір.

Команда Продивуса залишили на цих змаганнях свого слугу - тренера з Дніпра та залишили боксувати дівчаток. У підсумку підсудять їм і дозволять підняти прапор України, а потім напишуть на своїх фейкових ресурсах про те, який молодець і патріот України Володимир Продивус. Така ось схема. Я нагадую, що вже пішов восьмий місяць його розповіді про те, як він їде в Україну. Ми його всі чекаємо з нетерпінням.

І останнє, що хотілося б додати: Продивус звинуватив у всьому Європейську Федерацію, а листи про заборону виступати були від IBA. Потім європейці, нібито, подумали і дозволили виступати нашій команді під прапором України. Не бачу логіки. Загрався наш колишній президент. Він вже не знає, що зробити і як ще підлизати Кремльову і своїм новим босам з росії.

Ось така склалася ситуація.

Ще раз хочу подякувати нашим хлопцям за чітку позицію і принципи. Вони не поміняли свою честь і честь своєї країни на медалі. Наші боксери вже герої для нас!

Слава Україні! Героям Слава!", - зазначив Шевченко.