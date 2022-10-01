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Президент IBA Кремльов: Настав час дозволити спортсменам росії та білорусі брати участь в офіційних змаганнях

Сьогодні 11:25 196 0
Кремльов зробив цинічну заяву
Президент IBA Кремльов: Настав час дозволити спортсменам росії та білорусі брати участь в офіційних змаганнях

Джерело - iba.sport.

Зараз настав час дозволити решті спортсменів росії та білорусі брати участь у всіх офіційних змаганнях зі своїх видів спорту

Про це заявив президент IBA (Міжнародної асоціації боксу) Умар Кремльов.

"Рада директорів проголосувала за усунення Національної федерації, а не спортсменів. Своїм рішенням Рада директорів IBA звільнила українських спортсменів від дискваліфікації та додатково передбачила покриття витрат українських спортсменів на участь в офіційних чемпіонатах IBA.

Деталі їхньої участі та використання національних знаків відмінності вже узгоджені. Я повторюю, що всім боксерам має бути дозволено виступати під своїм національним прапором, незважаючи ні на що.

Боксери борються не заради медалей, а за те, щоб представляти свої країни. Спорт поза політикою: там, де він починається, політика закінчується. IBA тут, щоб захистити кожного боксера, незалежно від політичної ситуації на його батьківщині.

Зараз настав час дозволити решті спортсменів росії та білорусі брати участь у всіх офіційних змаганнях зі своїх видів спорту, представляючи свої країни.

І МОК, і міжнародні федерації повинні захищати всіх спортсменів, і не має бути дискримінації за національною ознакою. Обов'язок кожного з нас - тримати спорт та спортсменів подалі від політики. IBA і я особисто готові підтримати таку спільну ініціативу, і я закликаю всіх бути на висоті та залишити наших спортсменів поза політикою", - сказав Кремльов.

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