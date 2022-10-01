Катерина Усик: Крим, прокинься - я 7 місяців достукатися не можу

Дружина українського боксера Олександра Усика Катерина намагається відкрити очі мешканцям тимчасово окупованої території України російськими загарбниками.

Катерина опублікувала в Instagram пост, в якому звернулася до жителів тимчасово окупованого Криму.

"Тадаааааам і всі дістають українські паспорти. Як можна бути такими долба**бами.

Весь директ забитий повідомленнями, як рятувати дітей від мобілізації? Крим, прокинься. Я 7 місяців достукатися не можу.

А ви ще свічки цьому гандо*у ставите", - зазначила Катерина Усик.