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Катерина Усик: Крим, прокинься - я 7 місяців достукатися не можу

Сьогодні 14:40 306 0
Катерина Усик: Крим, прокинься - я 7 місяців достукатися не можу
#Катерина Усик

Джерело - Чемпіон.

Дружина українського боксера Олександра Усика Катерина намагається відкрити очі мешканцям тимчасово окупованої території України російськими загарбниками.

Катерина опублікувала в Instagram пост, в якому звернулася до жителів тимчасово окупованого Криму.

"Тадаааааам і всі дістають українські паспорти. Як можна бути такими долба**бами.

Весь директ забитий повідомленнями, як рятувати дітей від мобілізації? Крим, прокинься. Я 7 місяців достукатися не можу.

А ви ще свічки цьому гандо*у ставите", - зазначила Катерина Усик.

Раніше Усик підтримав молодіжну збірну, якій заборонили виступати з прапором України.

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