WBA зобов’яже Лео Санта Круса провести бій проти Лі Вуда

Вуд все ще відновлюється після травми біцепса

WBA зобов’яже регулярного чемпіона у напівлегкій вазі Лео Санта Круса (38-2-1, 19 КО) провести бій проти володаря титулу WBA Super Лі Вуда (26-2, 16 КО).

Про це повідомляє Boxing24/7.

Поєдинок відбудеться в рамках плану скорочення кількості чемпіонів в цій вазі.

34-річний Вуд все ще відновлюється після травми біцепса.

WBA звернулася до його команди з проханням надати звіти та результати обстеження його травми, які будуть передані медичному комітету для оцінки та подальшого призначення орієнтовної дати бою.

Вуд мав захищати титул від претендента Маурісіо Лари (24-2-1, 17 КО), однак бій скасували через травму.

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