Вайлдер: Я тут для того, щоб проводити лише великі бої

Колишній чемпіон WBC в суперважкій вазі Деонтей Вайлдер (42-2-1, 41 КО) задоволений своїм життям.

Про це заявив сам боксер.

"Я тут для того, щоб проводити лише великі бої. Я б не сказав, що це новий старт. Я б просто сказав, що маю інше мислення.

Я потопаю у своєму спокої та щасті. Зараз чудовий період мого життя. У душі. І в серці, чоловіче. Я не можу це пояснити.

Люди мене не знають. Вони бачать мене на рингу і судять про мене. Для мене така приказка: любити його означає знати його. Я завжди спокійний, я завжди щасливий. Бо якщо у вас немає щастя чи миру, у вас немає нічого", - сказав Вайлдер.