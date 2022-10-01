Вайлдер: Я тут для того, щоб проводити лише великі бої

Джерело - boxingscene.com.
Колишній чемпіон WBC в суперважкій вазі Деонтей Вайлдер (42-2-1, 41 КО) задоволений своїм життям.
Про це заявив сам боксер.
"Я тут для того, щоб проводити лише великі бої. Я б не сказав, що це новий старт. Я б просто сказав, що маю інше мислення.
Я потопаю у своєму спокої та щасті. Зараз чудовий період мого життя. У душі. І в серці, чоловіче. Я не можу це пояснити.
Люди мене не знають. Вони бачать мене на рингу і судять про мене. Для мене така приказка: любити його означає знати його. Я завжди спокійний, я завжди щасливий. Бо якщо у вас немає щастя чи миру, у вас немає нічого", - сказав Вайлдер.
Бій Деонтея Вайлдера з Робертом Геленіусом відбудеться 15 жовтня у Нью-Йорку.
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