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Вайлдер: Я тут для того, щоб проводити лише великі бої

Сьогодні 13:40 179 0
Вайлдер: Я тут для того, щоб проводити лише великі бої
#Вайлдер

Джерело - boxingscene.com.

Колишній чемпіон WBC в суперважкій вазі Деонтей Вайлдер (42-2-1, 41 КО) задоволений своїм життям.

Про це заявив сам боксер.

"Я тут для того, щоб проводити лише великі бої. Я б не сказав, що це новий старт. Я б просто сказав, що маю інше мислення.

Я потопаю у своєму спокої та щасті. Зараз чудовий період мого життя. У душі. І в серці, чоловіче. Я не можу це пояснити.

Люди мене не знають. Вони бачать мене на рингу і судять про мене. Для мене така приказка: любити його означає знати його. Я завжди спокійний, я завжди щасливий. Бо якщо у вас немає щастя чи миру, у вас немає нічого", - сказав Вайлдер.

Бій Деонтея Вайлдера з Робертом Геленіусом відбудеться 15 жовтня у Нью-Йорку.

Нагадаємо Гвоздик оголосив про повернення у професійний бокс.

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