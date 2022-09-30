Промоутер пояснив, чому Ф'юрі підганяє Джошуа з підписанням контракту

Чемпіон WBC Тайсон Ф'юрі (32-0-1, 23 КО) квапить Ентоні Джошуа (24-2, 22 КО) з підписанням угоди, оскільки запланував вийти в ринг 3 грудня і хоче ясності щодо того, до якого опонента готуватися.

Про це розповів співпромоутер британця Френк Воррен.

"Гірн не бреше, коли каже, що у нього з моїм сином Джорджем була позитивна розмова. Вчора було повідомлення, що червоні лінії зсунуті, але ми просиділи до одинадцятої години вечора і так і не дочекалися від них відповіді. То яких дій ви очікуєте від Тайсона?

Він тренується і хоче битися 3 грудня. Йому треба знати суперника. Бійцю треба знати, з ким боксувати. Вони затягують весь процес без потреби. Усе має вирішитися зараз.

Де контракт? Підпишіть його. Де телефонний дзвінок? Сьогодні Джордж намагався додзвонитися до них, але не отримав відповіді й ніхто не перетелефонував. Отже, що ми маємо робити?

Ми склали контракт із чистого аркуша, на що потрібен був час, відправили його їм і не отримали натомість нічого. Звісно, ​​ми говоримо з іншими людьми. Якщо вони не підпишуть контракт, то ми маємо план Б.

Ф'юрі хоче битися в грудні, а потім його чекає великий бій у лютому або березні проти Усика", - розповів Воррен.