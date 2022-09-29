Джойс: У ринзі з Вайтом буде війна

Суперважковагових Джо Джойс (15-0, 14 КО) готовий провести бій проти Ділліана Вайта (28-3, 19 КО).

Про це він розповів порталу Boxing News 24.

"Він гарний боксер. У нас було кілька хороших раундів, і він жорсткий хлопець, то це був би захоплюючий поєдинок. Подивимося, як усе складеться, тому що я хочу боротися за титули та брати участь у великих боях. Але це цікавий поєдинок. Він схожий за стилем на Чісору. То була б війна. Він добрий боєць, кремезний, важко б’є і працює по корпусу. Це буде зіткнення машин", - сказав Джойс.