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Джойс: У ринзі з Вайтом буде війна

Сьогодні 21:01 248 0
Британець розповів про можливий бій з Ділліаном Вайтом
Джойс: У ринзі з Вайтом буде війна
#Олександр Усик, #Джо Джойс

Джерело - Boxing News 24.

Суперважковагових Джо Джойс (15-0, 14 КО) готовий провести бій проти Ділліана Вайта (28-3, 19 КО).

Про це він розповів порталу Boxing News 24.

"Він гарний боксер. У нас було кілька хороших раундів, і він жорсткий хлопець, то це був би захоплюючий поєдинок. Подивимося, як усе складеться, тому що я хочу боротися за титули та брати участь у великих боях. Але це цікавий поєдинок. Він схожий за стилем на Чісору. То була б війна. Він добрий боєць, кремезний, важко б’є і працює по корпусу. Це буде зіткнення машин", - сказав Джойс.

Нагадаємо, Джойс вимагає від Усика звільнити титул WBO.

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