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Джойс вимагає від Усика звільнити титул WBO

Сьогодні 16:27 517 0
Джойс вимагає від Усика звільнити титул WBO
#Олександр Усик, #Джо Джойс

Джерело - skysports.com.

Британський боксер Джо Джойс (15-0, 14 КО)  має намір добиватися бою з  чемпіоном WBA, WBO, IBO і IBF у надважкій вазі Олександром Усиком (20-0, 13 КО).

Про це розповів сам боксер.

Джойс, який є офіційним претендентом на титул чемпіонат світу в надважкій вазі за версією WBO, яким володіє Усик, він має намір добиватися бою з українцем, або вимагати, щоб він звільнив титул.

"Якщо Усик не хоче битися зі мною, то він повинен звільнити пояс, і тоді я стану повноцінним чемпіоном і зможу захищати титул. Мені здається, я зможу дістатися до нього, якщо продовжуватиму тиснути". - пообіцяв Джойс. 

Раніше Джойс нокаутував Паркера та став претендентом на пояс Усика.

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