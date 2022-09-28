Джойс вимагає від Усика звільнити титул WBO

Британський боксер Джо Джойс (15-0, 14 КО) має намір добиватися бою з чемпіоном WBA, WBO, IBO і IBF у надважкій вазі Олександром Усиком (20-0, 13 КО).

Про це розповів сам боксер.

Джойс, який є офіційним претендентом на титул чемпіонат світу в надважкій вазі за версією WBO, яким володіє Усик, він має намір добиватися бою з українцем, або вимагати, щоб він звільнив титул.

"Якщо Усик не хоче битися зі мною, то він повинен звільнити пояс, і тоді я стану повноцінним чемпіоном і зможу захищати титул. Мені здається, я зможу дістатися до нього, якщо продовжуватиму тиснути". - пообіцяв Джойс.

Раніше Джойс нокаутував Паркера та став претендентом на пояс Усика.