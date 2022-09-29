Кличко змусив екснаречену відмовитися від доньки

Екснаречена українського боксера Володимира Кличка, американська акторка Гайден Панттьєрі розповіла, як колишній змусив її відмовитися від доньки.

Ексчемпіон світу з боксу Володимир Кличко змусив колишню дружину Гайден Панттьєрі відмовитися від опіки над дочкою.

Про це розповіла сама американська акторка у програмі Джади Пінкетт Сміт Red Table Talk.

Панеттьєрі зізналася, що почала вживати наркотики, коли їй було лише 15 років. Втім, її залежність посилилася, коли вона народила доньку 2014 року.

2018 року Панеттьєр відправила свою дочку в Україну до її батька, боксера Володимира Кличка, але тепер вона стверджує, що він не залишив їй вибору.

"Якби (Кличко — ред.) підійшов до мене і сказав: "Я думаю, через те, де ти зараз перебуваєш, і через твою боротьбу, яка в тебе є, було б добре, якби вона (Кая — ред.) побула тут зі мною деякий час", я б сказала, що добре, це має сенс, я зрозуміла, я приїду туди, щоб відвідати і все в такому дусі. Через те, як це було зроблено, це дуже засмутило мене. Я маю на увазі, що це було найгірше підписання цих паперів, сама несамовита річ, яку мені колись доводилося робити у своєму житті", - розповіла Панеттьєрі

Зараз Каї вісім років і вона перебуває під опікою батька. Раніше Гейден говорила, що вона в безпеці й "більше не в Україні", але не повідомила, де саме. Схоже, що після початку війни з Росією вона з донькою не бачилася.

Нагадаємо, що Володимир Кличко та Гайден Панеттьєрі були разом впродовж семи років. 2014-го акторка народила коханому доньку, а 2018-го вони розійшлися.