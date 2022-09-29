Головне
Збірна України розписала мирову з Шотландією у вирішальному матчі Ліги націй
27.09.2022 23:37 1344 2
Чемпіонат світу-2022 з баскетболу серед жінок: календар, результати, турнірні таблиці
Сьогодні 10:16 16503
росіяни спровокували бійку з українцями під час хокейного матчу
Сьогодні 08:52 529
Жіноча Суперліга України-Дмарт: календар першого туру
Сьогодні 00:20 270
Ярмолюк та Сич обманом виїхали з країни заради трансферів
Вчора 21:10 1653
Збірна України заробила 1.5 млн євро у Лізі націй
Вчора 20:25 867
Мудрик: Україна у всіх компонентах переграла Шотландію
Вчора 18:31 766
Українська команда NAVI змінила власника
Вчора 12:20 553
Україна буде в 3 кошику під час жеребкування відбору Євро-2024
Вчора 10:11 4732
Маліновський - найкращий гравець збірної України в матчі з Шотландією за версією SofaScore
Вчора 09:57 625
Прямі трансляції

Кличко змусив екснаречену відмовитися від доньки

Сьогодні 12:52 312 0
Екснаречена українського боксера Володимира Кличка, американська акторка Гайден Панттьєрі розповіла, як колишній змусив її відмовитися від доньки.
Кличко змусив екснаречену відмовитися від доньки
#Володимир Кличко

Джерело - xsport.ua.

Ексчемпіон світу з боксу Володимир Кличко змусив колишню дружину Гайден Панттьєрі відмовитися від опіки над дочкою.

Про це розповіла сама американська акторка у програмі Джади Пінкетт Сміт Red Table Talk.

Панеттьєрі зізналася, що почала вживати наркотики, коли їй було лише 15 років. Втім, її залежність посилилася, коли вона народила доньку 2014 року.

2018 року Панеттьєр відправила свою дочку в Україну до її батька, боксера Володимира Кличка, але тепер вона стверджує, що він не залишив їй вибору.

"Якби (Кличко — ред.) підійшов до мене і сказав: "Я думаю, через те, де ти зараз перебуваєш, і через твою боротьбу, яка в тебе є, було б добре, якби вона (Кая — ред.) побула тут зі мною деякий час", я б сказала, що добре, це має сенс, я зрозуміла, я приїду туди, щоб відвідати і все в такому дусі. Через те, як це було зроблено, це дуже засмутило мене. Я маю на увазі, що це було найгірше підписання цих паперів, сама несамовита річ, яку мені колись доводилося робити у своєму житті", - розповіла Панеттьєрі

Зараз Каї вісім років і вона перебуває під опікою батька. Раніше Гейден говорила, що вона в безпеці й "більше не в Україні", але не повідомила, де саме. Схоже, що після початку війни з Росією вона з донькою не бачилася.

Нагадаємо, що Володимир Кличко та Гайден Панеттьєрі були разом впродовж семи років. 2014-го акторка народила коханому доньку, а 2018-го вони розійшлися.

Коментарі ()
Популярне зараз
Росіяни погрожували смертю українцям на хокейному матчі у Стамбулі Росіяни погрожували смертю українцям на хокейному матчі у Стамбулі 1186
ВІДЕО. Фантастичний гол Коноплянки у ворота збірної Англії ВІДЕО. Фантастичний гол Коноплянки у ворота збірної Англії 5968
Ексгравець збірної росії Білялетдінов отримав повістку до військкомату Ексгравець збірної росії Білялетдінов отримав повістку до військкомату 1610
Чемпіонат світу-2022 з баскетболу серед жінок: календар, результати, турнірні таблиці Чемпіонат світу-2022 з баскетболу серед жінок: календар, результати, турнірні таблиці 16503
Ярмолюк та Сич обманом виїхали з країни заради трансферів Ярмолюк та Сич обманом виїхали з країни заради трансферів 1653
Як Шевченко поцупив гаманець у відомого журналіста. Згадуємо кумедну історію Як Шевченко поцупив гаманець у відомого журналіста. Згадуємо кумедну історію 2689
Рекомендуємо
Запальний танок українських волейболісток під час гри зібрав більше 30 млн переглядів. ВІДЕО Запальний танок українських волейболісток під час гри зібрав більше 30 млн переглядів. ВІДЕО 186251
Здоров'я батька підірвала критика з московських кабінетів. Світлана Лобановська пригадала історії про тата Здоров'я батька підірвала критика з московських кабінетів. Світлана Лобановська пригадала історії про тата 37781
Історія дня: як Кличка засудили в його першому бою в житті Історія дня: як Кличка засудили в його першому бою в житті 15867
Дівчина дня: неперевершена Інна Ярмоленко Дівчина дня: неперевершена Інна Ярмоленко 41542
Дівчина дня. Розкішна блондинка, з якою Шевченко дебютував на італійському телебаченні Дівчина дня. Розкішна блондинка, з якою Шевченко дебютував на італійському телебаченні 27047 4
Ломаченко і прапор Аккермана: чого Василь так і не зрозумів Ломаченко і прапор Аккермана: чого Василь так і не зрозумів 17914 12