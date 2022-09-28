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Вайлдер: Четвертий бій з Ф'юрі неминучий

Сьогодні 17:55 248 0
Вайлдер: Четвертий бій з Ф'юрі неминучий
#Тайсон Ф'юрі, #Деонтей Вайлдер

Джерело - sport.ua.

Колишній володар поясу WBC у надважкій вазі американець Деонтей Вайлдер (42-2-1, 41 KO) оче провести четвертий поєдинок з чемпіоном світу за версією WBC британцем Тайсоном Ф'юрі (32-0-1, 23 KO).

Про це розповів сам американський боксер.

"Безперечно, є шанс, що ми знову проведемо бій з Тайсоном Ф'юрі. Бокс – це бізнес. Багато людей називають це спортом, але це не так.

Надважкий дивізіон дуже маленький, а я ще велика риба в цьому бізнесі, особливо тут, в Америці. Отже, поки ми виступаємо в одному дивізіоні і поки що не завершили кар'єру, то чому б і ні? Все йде до цього. Іншого шляху немає. Враховуючи все сказане вище, наш четвертий бій неминучий", – сказав Вайлдер.

Ф'юрі та Вайлдер раніше билися тричі. У першому бою було зафіксовано нічию, після чого британець двічі переміг достроково.

Нагадаємо, Усик має намір провести бій з Вайлдером.

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