Вайлдер: Четвертий бій з Ф'юрі неминучий

Колишній володар поясу WBC у надважкій вазі американець Деонтей Вайлдер (42-2-1, 41 KO) оче провести четвертий поєдинок з чемпіоном світу за версією WBC британцем Тайсоном Ф'юрі (32-0-1, 23 KO).

Про це розповів сам американський боксер.

"Безперечно, є шанс, що ми знову проведемо бій з Тайсоном Ф'юрі. Бокс – це бізнес. Багато людей називають це спортом, але це не так.

Надважкий дивізіон дуже маленький, а я ще велика риба в цьому бізнесі, особливо тут, в Америці. Отже, поки ми виступаємо в одному дивізіоні і поки що не завершили кар'єру, то чому б і ні? Все йде до цього. Іншого шляху немає. Враховуючи все сказане вище, наш четвертий бій неминучий", – сказав Вайлдер.