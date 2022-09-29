Гвоздик: Не вірю, що Ф’юрі боїться Усика

Чемпіон WBC у надважкій вазі Тайсона Ф'юрі (32-0-1, 23 КО) вже продає поєдинок проти володаря титулів WBA, WBO, IBO та IBF у надважкій вазі Олександра Усика (20-0, 13 КО).

Про це розповів колишній чемпіон світу в напівважкій вазі Олександр Гвоздик (17-1, 14 КО)

"Я в це вірю. А чому ні? По-перше, це повинно статися. Те, що Ф’юрі ховається – у це я не вірю. Я думаю, що робить Ф’юрі – він вже зараз продає цей поєдинок.

У світі боксу всі ті бої, які ми хочемо бачити, – вони заздалегідь не відбуваються тоді, коли всі хочуть їх побачити.

По-перше, треба привернути увагу всіх боксерських фанів і зробити так, щоб вони насправді цього захотіли та були готові викласти за це свої гроші.

Тому треба робити весь цей цирк, щоб привернути якнайбільше уваги до поєдинку. Що Ф'юрі зараз і робить. Ось і все, що відбувається.

Якщо ви хочете мені сказати, що Ф’юрі боїться Олександра – ні, в це я не вірю. Все, що він робить – це продає цей поєдинок. І, мені здається, навіть за це Олександр може сказати йому дякую", - сказав Гвоздик.