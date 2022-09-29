Ф’юрі: Джойс є найкращим бійцем надважкої ваги у світі після мене

Британський боксер Джо Джойса (15-0, 14 КО) є одним з найкращих суперважковаговиків у світі.

Про це розповів чемпіон WBC у надважкій вазі Тайсон Ф’юрі (32-0-1, 23 KO)

"Я провів чудовий день, спостерігаючи за боксом, дивлячись усі великі бої та вивчаючи всіх важковаговиків. Маю сказати, що великий Джо Джойс є найкращим бійцем надважкої ваги у світі після мене.

Хто знає, зможе він мене перемогти чи ні. Я думаю, що нам доведеться це дізнатися. Я щойно подивився на всіх цих претендентів на титули чемпіона світу. Чжан, Хрговіч та всі інші.

Я вважаю, що великий Джо Джойс — важковаговик №2 у світі. Хто знає, чи він №1? Одного разу нам доведеться з’ясувати, хто з нас найкращий.

Але наразі я правлю, тому що я чемпіон світу в надважкій вазі, а він ні. Але він прийде за всіма поясами, не турбуйтеся. Давай, великий Джо", - сказав Ф’юрі.