Головне
Збірна України розписала мирову з Шотландією у вирішальному матчі Ліги націй
27.09.2022 23:37 1371 2
Діамант українського футболу: Андрію Шевченку - 46!
Сьогодні 16:28 5139 1
Чемпіонат світу-2022 з баскетболу серед жінок: календар, результати, турнірні таблиці
Сьогодні 15:55 16654
росіяни спровокували бійку з українцями під час хокейного матчу
Сьогодні 08:52 840
Жіноча Суперліга України-Дмарт: календар першого туру
Сьогодні 00:20 287
Ярмолюк та Сич обманом виїхали з країни заради трансферів
Вчора 21:10 1797
Збірна України заробила 1.5 млн євро у Лізі націй
Вчора 20:25 893
Мудрик: Україна у всіх компонентах переграла Шотландію
Вчора 18:31 805
Українська команда NAVI змінила власника
Вчора 12:20 559
Україна буде в 3 кошику під час жеребкування відбору Євро-2024
Вчора 10:11 4963
Прямі трансляції

Ф’юрі: Джойс є найкращим бійцем надважкої ваги у світі після мене

Сьогодні 15:38 321 0
Тайсон Ф’юрі прокоментував потенціал Джо Джойса
Ф’юрі: Джойс є найкращим бійцем надважкої ваги у світі після мене
#Тайсон Ф'юрі, #Джо Джойс

Джерело - tribuna.com.

Британський боксер Джо Джойса (15-0, 14 КО) є одним з найкращих суперважковаговиків у світі.

Про це розповів чемпіон WBC у надважкій вазі Тайсон Ф’юрі (32-0-1, 23 KO)

"Я провів чудовий день, спостерігаючи за боксом, дивлячись усі великі бої та вивчаючи всіх важковаговиків. Маю сказати, що великий Джо Джойс є найкращим бійцем надважкої ваги у світі після мене.

Хто знає, зможе він мене перемогти чи ні. Я думаю, що нам доведеться це дізнатися. Я щойно подивився на всіх цих претендентів на титули чемпіона світу. Чжан, Хрговіч та всі інші.

Я вважаю, що великий Джо Джойс — важковаговик №2 у світі. Хто знає, чи він №1? Одного разу нам доведеться з’ясувати, хто з нас найкращий.

Але наразі я правлю, тому що я чемпіон світу в надважкій вазі, а він ні. Але він прийде за всіма поясами, не турбуйтеся. Давай, великий Джо", - сказав Ф’юрі.

Раніше Ф'юрі назвав свого наступного суперника.

Коментарі ()
Популярне зараз
ВІДЕО. Фантастичний гол Коноплянки у ворота збірної Англії ВІДЕО. Фантастичний гол Коноплянки у ворота збірної Англії 6168
Чемпіонат світу-2022 з баскетболу серед жінок: календар, результати, турнірні таблиці Чемпіонат світу-2022 з баскетболу серед жінок: календар, результати, турнірні таблиці 16654
Як Шевченко поцупив гаманець у відомого журналіста. Згадуємо кумедну історію Як Шевченко поцупив гаманець у відомого журналіста. Згадуємо кумедну історію 2950
Росіяни погрожували смертю українцям на хокейному матчі у Стамбулі Росіяни погрожували смертю українцям на хокейному матчі у Стамбулі 1744
Діамант українського футболу: Андрію Шевченку - 46! Діамант українського футболу: Андрію Шевченку - 46! 5139 1
Ярмолюк та Сич обманом виїхали з країни заради трансферів Ярмолюк та Сич обманом виїхали з країни заради трансферів 1797
Рекомендуємо
Історія дня. Як Марадона гуляв в Гавані з екснападником Шахтаря Історія дня. Як Марадона гуляв в Гавані з екснападником Шахтаря 10224
Він – сексуальний маніяк. Українка стала четвертою дружиною Лотара Маттеуса – німець познайомив її з Мессі та Роналду Він – сексуальний маніяк. Українка стала четвертою дружиною Лотара Маттеуса – німець познайомив її з Мессі та Роналду 55837 1
Українські клуби заробили 74 млн євро в єврокубках 2021/2022 Українські клуби заробили 74 млн євро в єврокубках 2021/2022 12182
Хороший хлопець – професія. Чому Петраков у збірній України є органічним, але тимчасовим елементом Хороший хлопець – професія. Чому Петраков у збірній України є органічним, але тимчасовим елементом 9446 6
Прибиральниця виганяє Маркевича з прес-конференції. Легендарне відео Прибиральниця виганяє Маркевича з прес-конференції. Легендарне відео 98658
Запальний танок українських волейболісток під час гри зібрав більше 30 млн переглядів. ВІДЕО Запальний танок українських волейболісток під час гри зібрав більше 30 млн переглядів. ВІДЕО 186253