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Промоутер Ф’юрі спростував скасування бою з Джошуа

Сьогодні 08:52 309 0
Переговори продовжуються.
Промоутер Ф’юрі спростував скасування бою з Джошуа
Фото - gettyimages
#Ентоні Джошуа, #Тайсон Ф'юрі, #Френк Воррен

Джерело - isport.ua.

Чемпіон WBC у надважкій вазі Тайсон Ф’юрі (32-0-1, 23 КО) все ще може побитися з Ентоні Джошуа (24-2, 22 КО).

Про це розповів промоутер британця Френк Воррен.

"Ми намагатимемося закрити угоду сьогодні. Ми важко працюємо заради того, щоб укластися в строк. Якби всі досягли угоди, то це було б серйозним починанням".

"Тайсон пояснив свою позицію. Контракт перебуває у них на руках уже десять днів, і він втратив терпіння. Ми намагаємося просунутися вперед, і сьогодні ми провели гарну зустріч, тож подивимося, що відбудеться. Ми очікуємо на повернення контракту", - розповів Воррен.

Раніше Ф'юрі скасував поєдинок з Джошуа.

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