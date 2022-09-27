Промоутер Ф’юрі спростував скасування бою з Джошуа

Чемпіон WBC у надважкій вазі Тайсон Ф’юрі (32-0-1, 23 КО) все ще може побитися з Ентоні Джошуа (24-2, 22 КО).

Про це розповів промоутер британця Френк Воррен.

"Ми намагатимемося закрити угоду сьогодні. Ми важко працюємо заради того, щоб укластися в строк. Якби всі досягли угоди, то це було б серйозним починанням".

"Тайсон пояснив свою позицію. Контракт перебуває у них на руках уже десять днів, і він втратив терпіння. Ми намагаємося просунутися вперед, і сьогодні ми провели гарну зустріч, тож подивимося, що відбудеться. Ми очікуємо на повернення контракту", - розповів Воррен.