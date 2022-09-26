Ф’юрі знову встановив дедлайн для Джошуа

Чемпіон WBC у надважкій вазі Тайсон Ф’юрі (32-0-1, 23 КО) вимагає в Ентоні Джошуа (24-2, 22 КО) підписати контракт про бій.

Про це розповів сам боксер.

"Бодибілдере, сьогодні кінцева дата, запроси своїх юристів, менеджерів і всіх, хто думає за тебе, щоб вони підписали цей контракт.

Я не пролонгую до завтра, я не пролонгую до середи, четверга, п’ятниці. Сьогодні крайня дата, і якщо контракт не буде підписано, завтра вже пропозиція буде неактуальна.

Мені щойно телефонував Френк Воррен, і я чекаю до завтра. Підпиши його, с##а, підпиши, бо завтра пропозиція буде вже неактуальна, ти, великий мішок лайна", — сказав Ф’юрі.