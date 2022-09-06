Ф’юрі запропонував Джошуа 40% гонорару за бій

Чемпіон WBC у надважкій вазі Тайсон Ф’юрі (32-0-1, 23 КО) запропонував Ентоні Джошуа (24-3, 22 КО) 40% гонорару за бій.

Про це розповів сам боксер.

"Усі мене запитують, скільки я заплачу Ей Джею.

Говорять про 80:20, 70:30, 75:25. Насправді відповідь - 60:40. 40% за цей неймовірний бій, тому що я хочу, щоб цей поєдинок відбувся. Він не може сказати, що це мало, це на 80:20.

Тепер у Джошуа нема жодних відмовок. 40% - ця пропозиція не обговорюється", - сказав Ф’юрі.