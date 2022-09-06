Головне
РБ Лейпциг - Шахтар: анонс і прогноз матчу Ліги чемпіонів
Сьогодні 10:44 1794
Збірна України поступилась Греції у 4 турі Євробаскету
Сьогодні 19:59 355
Кравець - гравець Ворскли
Сьогодні 18:28 309
Євробаскет-2022: календар, результати матчів
Сьогодні 17:22 5866
Зоря підписала ексгравця Шахтаря
Сьогодні 17:12 413
РБ Лейпциг - Шахтар: онлайн трансляція
Сьогодні 14:42 3299
Збірна України вперше в історії потрапила у ТОП-15 світового рейтингу
Сьогодні 13:59 628
РБ Лейпциг - Шахтар: невтішний прогноз букмекерів
Сьогодні 11:58 801
Лейпциг - Шахтар: де дивитися матч Ліги чемпіонів
Сьогодні 10:48 4460
Шахтар прийме РБ Лейпциг, ПСЖ зіграє з Ювентусом: розклад матчів 1 туру Ліги чемпіонів
Сьогодні 08:33 639
Прямі трансляції

Ф’юрі запропонував Джошуа 40% гонорару за бій

Сьогодні 19:40 341 0
Тайсон Ф’юрі прокоментував бій проти Ентоні Джошуа
Ф’юрі запропонував Джошуа 40% гонорару за бій
#Ентоні Джошуа, #Тайсон Ф'юрі

Джерело - tribuna.com.

Чемпіон WBC у надважкій вазі Тайсон Ф’юрі (32-0-1, 23 КО) запропонував Ентоні Джошуа (24-3, 22 КО) 40% гонорару за бій.

Про це розповів сам боксер.

"Усі мене запитують, скільки я заплачу Ей Джею.

Говорять про 80:20, 70:30, 75:25. Насправді відповідь - 60:40. 40% за цей неймовірний бій, тому що я хочу, щоб цей поєдинок відбувся. Він не може сказати, що це мало, це на 80:20.

Тепер у Джошуа нема жодних відмовок. 40% - ця пропозиція не обговорюється", - сказав Ф’юрі.

Коментарі ()
Популярне зараз
РБ Лейпциг - Шахтар: онлайн трансляція РБ Лейпциг - Шахтар: онлайн трансляція 3299
Лейпциг - Шахтар: де дивитися матч Ліги чемпіонів Лейпциг - Шахтар: де дивитися матч Ліги чемпіонів 4460
Перемога над Росією для мене – особлива: як живе Сергій Скаченко – гол Бартезу, бійка з Михайловичем, сімейна драма Перемога над Росією для мене – особлива: як живе Сергій Скаченко – гол Бартезу, бійка з Михайловичем, сімейна драма 27160 1
Євробаскет-2022: календар, результати матчів Євробаскет-2022: календар, результати матчів 5866
Джошуа відповів Ф'юрі на виклик на поєдинок Джошуа відповів Ф'юрі на виклик на поєдинок 8471
Збірна України сенсаційно перемогла Італію в 3 турі Євробаскету Збірна України сенсаційно перемогла Італію в 3 турі Євробаскету 2520
Рекомендуємо
Сховався від хлопців у туалеті. Історія легендарного динамівця, який програв у казино абсолютно все Сховався від хлопців у туалеті. Історія легендарного динамівця, який програв у казино абсолютно все 44060
Ребров - найлютіший ворог ДНР. Жахливі згадки уболівальника про Донбас початку війни Ребров - найлютіший ворог ДНР. Жахливі згадки уболівальника про Донбас початку війни 27079
"В Боруссії заробляв 300 тисяч марок на рік". Ігор Бєланов в 1986 році виграв Золотий м'яч, а через три роки переїхав до Німеччини "В Боруссії заробляв 300 тисяч марок на рік". Ігор Бєланов в 1986 році виграв Золотий м'яч, а через три роки переїхав до Німеччини 21793 3
Від Лобановського я втік: Уродженець України відмовив Динамо, виграв Лігу чемпіонів і міг опинитися у Реалі Від Лобановського я втік: Уродженець України відмовив Динамо, виграв Лігу чемпіонів і міг опинитися у Реалі 211860
Найскандальніше інтерв'ю Лобановського: Люди, які не ходять на стадіони не мають права говорити про футбол Найскандальніше інтерв'ю Лобановського: Люди, які не ходять на стадіони не мають права говорити про футбол 13408
Дівчина дня: відверта фотосесія триразової чемпіонки світу в категорії фітнес бікіні Дівчина дня: відверта фотосесія триразової чемпіонки світу в категорії фітнес бікіні 24762