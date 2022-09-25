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Ф’юрі: Джойс переможе Джошуа і середньоваговика Усика

Сьогодні 19:09 328 0
Ф’юрі: Джойс переможе Джошуа і середньоваговика Усика
#Ентоні Джошуа, #Олександр Усик, #Тайсон Ф'юрі, #Джо Джойс

Джерело - Bad Left Hook.

Британський суперважковаговик Джо Джойс (15-0, 14 КО) у можливому бою жодного разу б не влучив у чемпіона WBC у надважкій вазі Тайсона Ф’юрі (32-0-1, 23 KO).

Про це заявив сам Ф’юрі.

"Я думаю, Джо поб'є і Джошуа, і середньоваговика (Усика). У нього можуть бути проблеми зі швидкістю та силою Вайлдера.

Щодо мене, то він би жодного разу не потрапив по мені за 12 раундів. Він би не потрапив по мені, навіть якби жбурнув щіпкою рису.

Він великий хлопець, але я більший. Він важкий, але я важчий. Він добрий боєць, але я - найкращий у світі не просто так. Є, що є", - сказав Ф’юрі.

Нагадаємо Джойс нокаутував Паркера в 11-му раунді.

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