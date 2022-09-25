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Паркер: Хочу повернутися на ринг до кінця року

Вчора 23:26 165 0
Боксер розповів про своє майбутнє у боксі
Паркер: Хочу повернутися на ринг до кінця року
#Джо Джойс, #Джозеф Паркер

Джерело - Boxing News 24.

Новозеландець Джозеф Паркер (30-3, 21 КО) після поразки від британського боксера суперважкої ваги Джо Джойса (15-0, 14 КО) відчуває, що може багато дати боксу.

Про це заявив сам боксер.

"Я хочу повернутися на ринг до кінця року. Я все ще відчуваю, що можу багато дати боксу. Я просто маю продовжувати працювати. 

Немає сенсу зупинятися на цьому. Поразка є поразка. Просто потрібно повернутися до тренувань та продовжувати працювати. 

Якщо ви будете зациклюватися на минулому, то у вас нічого не вийде. Це стримуватиме вас.

Зараз я просто хочу трохи розслабитись. Коли настане час, ми з тренером Енді переглянемо бій і зробимо роботу над помилками. 

Попри те, що я був чемпіоном світу, я все ще продовжую вчитися. Немає виправдання моєї поразки. Я готовий битися з будь-ким. Мені байдуже, хто стане моїм суперником", - сказав Паркер.

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