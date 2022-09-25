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Джошуа: Я підпишу контракт на бій з Ф'юрі

Сьогодні 20:39 747 0
Британець визначився з долею наступного бою з Ф'юрі
Джошуа: Я підпишу контракт на бій з Ф'юрі
#Ентоні Джошуа, #Тайсон Ф'юрі

Джерело - Mirror.

Колишній чемпіон світу Ентоні Джошуа (24-2, 22 КО) готовий підписати контракт на бій з чемпіоном WBC у суперважкій вазі Тайсоном Ф'юрі (32-0-1, 23 KO).

Про це заявив сам боксер.

"Організація цього бою показує, чому потрібно мати хороших менеджерів та юристів. Звісно, я підпишу контракт на бій з Ф'юрі, наразі залишилися лише юридичні нюанси", - сказав Джошуа.

Потенційна дата поєдинку між Тайсоном Ф'юрі та Ентоні Джошуа - 3 грудня 2022 року.

Раніше Ф’юрі заявив, що Джойс переможе Джошуа і середньоваговика Усика.

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