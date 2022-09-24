Промоутер Джошуа засумнівався у бажанні Ф'юрі провести бій

Володар титулу WBC Тайсон Ф'юрі зовсім не має наміру зустрічатися в ринзі з Ентоні Джошуа, а збирається битися 3 грудня з Мануелем Чарром.

Про це заявив промоутер британського боксера Едді Гірн.

"Щодо заяв Ф'юрі, я не знаю. Я думаю, вони хочуть, щоб у нас сплив час. Ми не збираємося підписувати контракт, який не має прийнятного формату і не відповідає інтересам Ентоні Джошуа. Це не для того, щоб люди говорили, що вони просять дуже багато. Умови узгоджені.

Ми погодились на ці умови. Але зараз ми маємо вийти на позицію переговорів із трансляторами. Чесно кажучи, поклавши руку на серце, я думаю, що Тайсон Ф'юрі збирається сказати, що це займе багато часу. Поєдинок заплановано на 3 грудня.

Бій, до речі, може продати себе за 24 години. Ми не маємо обмежень у часі, ніби це має бути зроблено сьогодні чи завтра. Усе має бути правильно. Ми хочемо бою. Ей Джей готовий до цього поєдинку. Мені подобалося, коли всі мовчали, бо я думав, що вони справді хочуть бою. А потім Ф'юрі з'являється зі своїми образами - я навіть не знаю, що сказати. Ми все ще рухаємось уперед, сподіваючись, що цей поєдинок відбудеться.

Тайсон Ф'юрі каже, щоб ми підписали контракт. Договір відправляли десять днів чи вісім-дев'ять днів. Раптом вони кажуть, що хочуть, щоби все було підписано зараз. Побачимо. У мене відчуття, що Ф'юрі готується до бою з Мануелем Чарром, і все це просто шоу, але я сподіваюся, що помиляюся", - сказав Гірн.