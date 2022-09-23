Стівенсона позбавили поясів чемпіона світу перед титульним боєм

Бій Стівенсон - Консейсао відбудеться у ніч з п'ятниці на суботу, 24 вересня.

Чемпіон світу у другій напівлегкій вазі за версіями WBO та WBC Шакур Стівенсон втратить обидва чемпіонські пояси перед поєдинком проти бразильця Робсона Консейсао.

Американський боксер мав уперше захищати обидва чемпіонські пояси. Перед поєдинком Стівенсон та Консейсао проходили процедуру зважування, яка є обов'язковою: боксери мали вкластися у вагу між 57 до 59 кг.

Консейсао показав вагу 58.5 кг, а ось Стівенсон у неї не вклався. Перше зважування боксера показало, що він є важчим за встановлений ліміт - 59.4 кг замість необхідних 59.

Американський боксер мав у розпорядженні дві години, щоб привести вагу у відповідність до норми. Однак не зміг цього зробити.

"Я зробив усе, що міг. Був професіоналом упродовж усієї своєї кар'єри та вкладався у вагу. Але наразі моє тіло не може більше зробити вагу 130 фунтів. Здоров'я - понад усе. Тому я рухатимуся до 135 фунтів у наступному поєдинку", - відзначив Стівенсон.

Таким чином, Стівенсона позбавлять обох чемпіонських поясів, якими він володів. А бій титульним стане лише для Консейсао: у разі поразки бразильця обидва пояси стануть вакантними.

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