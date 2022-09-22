Арум: У нас є ще один суперник для Ф'юрі

Команда Тайсона Ф'юрі (32-0-1, 23 КО) має ще одного суперника, якщо не вдасться організувати бій проти Ентоні Джошуа (24-3, 22 КО).

Про це розповів промоутер Боб Арум.

"Не думаю, що Гірн справді хоче провести цей бій. Але ми даємо йому всі можливості для цього.

Якщо це не станеться найближчим часом, то Ф’юрі буде битися з кимось іншим. У нас ще один суперник.

Гірн знає, як і більшість боксерів, що за всіх рівних умов Ф’юрі нокаутує Джошуа. Мені здається, що він просто валяє дурня з Ворренами.

З ким би не бився Ф’юрі — всі квитки на його бій в Англії будуть розпродані. Він не буде чекати божевільних грошей від Саудівської Аравії", — сказав Арум.