Мейвезер анонсував реванш з Мак-Грегором

Джерело - tribuna.com.
Колишній чемпіон світу у 5 дивізіонах Флойд Мейвезер планує провести реванш з ексчемпіоном UFC Конором Мак-Грегором у 2023 році.
Про це розповів сам боксер у коментарі Daily Mail.
"Цими вихідними хочу повеселитися (у поєдинку проти Мікури Асакури - прим.).
Потім у мене ще один виставковий бій в Дубаї в листопаді, а також поєдинок з Конором Мак-Грегором у 2023 році.
Ми не знаємо, чи буде це виставковий, чи справжній бій. Але були розмови і про те, і про те. Я б віддав перевагу виставковому поєдинку. Мені не подобаються бої, у яких я збираюся отримати реальне покарання.
Я не проти провести поєдинки з такими бійцями, як Конор Мак-Грегор, а також з хлопцями, які не дуже сильно б’ють. Наприклад, з блогерами, з бійцями UFC. Але я не збираюся ставити себе в положення, в якому я можу завдати шкоди собі або супернику", - сказав Мейвезер.
Мак-Грегор та Мейвезер провели перший боксерський бій у серпні 2017 року. Тоді Флойд переміг технічним нокаутом у 10-му раунді.
Раніше повідомлялося, що Мейвезер та Мак-Грегор близькі до підписання контракту про реванш.