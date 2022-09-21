Мейвезер анонсував реванш з Мак-Грегором

Колишній чемпіон світу у 5 дивізіонах Флойд Мейвезер планує провести реванш з ексчемпіоном UFC Конором Мак-Грегором у 2023 році.

Про це розповів сам боксер у коментарі Daily Mail.

"Цими вихідними хочу повеселитися (у поєдинку проти Мікури Асакури - прим.).

Потім у мене ще один виставковий бій в Дубаї в листопаді, а також поєдинок з Конором Мак-Грегором у 2023 році.

Ми не знаємо, чи буде це виставковий, чи справжній бій. Але були розмови і про те, і про те. Я б віддав перевагу виставковому поєдинку. Мені не подобаються бої, у яких я збираюся отримати реальне покарання.

Я не проти провести поєдинки з такими бійцями, як Конор Мак-Грегор, а також з хлопцями, які не дуже сильно б’ють. Наприклад, з блогерами, з бійцями UFC. Але я не збираюся ставити себе в положення, в якому я можу завдати шкоди собі або супернику", - сказав Мейвезер.