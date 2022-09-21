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Мейвезер анонсував реванш з Мак-Грегором

Сьогодні 15:55 281 0
Реванш відбудеться за правилами боксу
Мейвезер анонсував реванш з Мак-Грегором
Фото - gettyimages
#Конор Мак-Грегор, #Флойд Мейвезер

Джерело - tribuna.com.

Колишній чемпіон світу у 5 дивізіонах Флойд Мейвезер планує провести реванш з ексчемпіоном UFC Конором Мак-Грегором у 2023 році.

Про це розповів сам боксер у коментарі Daily Mail.

"Цими вихідними хочу повеселитися (у поєдинку проти Мікури Асакури - прим.). 

Потім у мене ще один виставковий бій в Дубаї в листопаді, а також поєдинок з Конором Мак-Грегором у 2023 році.

Ми не знаємо, чи буде це виставковий, чи справжній бій. Але були розмови і про те, і про те. Я б віддав перевагу виставковому поєдинку. Мені не подобаються бої, у яких я збираюся отримати реальне покарання. 

Я не проти провести поєдинки з такими бійцями, як Конор Мак-Грегор, а також з хлопцями, які не дуже сильно б’ють. Наприклад, з блогерами, з бійцями UFC. Але я не збираюся ставити себе в положення, в якому я можу завдати шкоди собі або супернику", - сказав Мейвезер.

Мак-Грегор та Мейвезер провели перший боксерський бій у серпні 2017 року. Тоді Флойд переміг технічним нокаутом у 10-му раунді.

Раніше повідомлялося, що Мейвезер та Мак-Грегор близькі до підписання контракту про реванш.

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