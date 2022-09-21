Гарсія: Напевно, ми не побачимо бій Канело - Бенавідес

Абсолютний чемпіон світу в другій середній вазі Сауль Альварес (57-2-2, 39 КО) не буде битися проти Давида Бенавідеса (26-0, 23 КО).

Про це розповів американський тренер Роберт Гарсія

"Я хотів би побачити цей бій. Напевно, ми його не побачимо. Знаєте, Канело сказав, що не збирається битися з іншим мексиканцем. Я не звинувачую його.

Дивіться, там так багато хлопців зі Східної Європи, всі ці чорношкірі мексиканці, є всі ці білі люди з США, азіати та хто завгодно.

Чи хочемо ми це побачити? Ми хотіли б побачити цей бій. Це був би важкий бій для обох.

Канело дуже розумний на рингу, і він не виходить туди, щоб догодити натовпу. Він знає, що для нього добре, і робить достатньо для перемоги. Отже, він зробить те саме проти Бенавідеза.

Бенавідес — навпаки. Він піде туди, щоб спробувати влаштувати війну, щоб догодити фанатам. Їм би це сподобалося, але Канело не такий, і я не можу його звинувачувати.

Це його життя там. Він хоче насолоджуватися своєю сім’єю. Він, мабуть, бачив колишніх чемпіонів світу, які пройшли через важкі бої, і я майже впевнений, що він це бачив.

Багато з них мають проблеми з мовленням, багато з них мають проблеми з пам’яттю, і багато з них мають проблеми з рівновагою. Не звинувачуйте їх", — сказав Гарсія.