Захарєєв виграв золоту медаль на чемпіонаті Європи

Юрій Захарєєв виграв чемпіонат Європи

Український боксер Юрій Захарєєв виграв чемпіонат Європи серед спортсменів віком до 22 років.

Про це повідомляє ФБУ.

У фіналі українець, який виступає у ваговій категорії до 71 кілограма, переміг валлійця Крофта Гарана. У листопаді 2021-го Захарєєв став чемпіоном світу серед дорослих.

Також сьогодні Андрій Єфимович (до 48 кг) поступився Луці Кублашвіллі (Грузія) і здобув срібло змагань, Максим Власюк (до 60 кг) програв Розенову Радославу (Болгарія) і виграв срібну медаль.

Іван Сапун (до 86 кг) поступився Яну Заку (Ізраїль) і став віцечемпіоном Європи.

Раніше Кличко допоміг 19-річному чемпіону світу з квартирою.