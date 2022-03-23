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Захарєєв виграв золоту медаль на чемпіонаті Європи

Вчора 21:27 379 0
Юрій Захарєєв виграв чемпіонат Європи
Захарєєв виграв золоту медаль на чемпіонаті Європи
#Захарєєв

Джерело - fbu.org.ua.

Український боксер Юрій Захарєєв виграв чемпіонат Європи серед спортсменів віком до 22 років.

Про це повідомляє ФБУ.

У фіналі українець, який виступає у ваговій категорії до 71 кілограма, переміг валлійця Крофта Гарана. У листопаді 2021-го Захарєєв став чемпіоном світу серед дорослих.

Також сьогодні Андрій Єфимович (до 48 кг) поступився Луці Кублашвіллі (Грузія) і здобув срібло змагань, Максим Власюк (до 60 кг) програв Розенову Радославу (Болгарія) і виграв срібну медаль.

 Іван Сапун (до 86 кг) поступився  Яну Заку (Ізраїль) і став віцечемпіоном Європи.

Раніше Кличко допоміг 19-річному чемпіону світу з квартирою.

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