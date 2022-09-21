Паркер назвав сильні сторони Джойса

Колишній чемпіон світу у надважкій вазі Джозеф Паркер (30-2, 21 КО) ретельно вивчив Джо Джойса (14-0, 13 КО) перед їх боєм.

Про це розповів сам новозеландський боксер в інтерв'ю The Ring.

"Джо Джойс непереможений, у нього рекорд 14-0, 13 нокаутів, тому я дивився деякі його бої. Я не знав, що одного разу поб'юся з ним, але добре, що ми домовилися про цей поєдинок.

Джойс відомий своїм відмінним мотором, він робить багато тиску і може тримати удар. До того ж він дуже незручний, у нього незвичайний джеб. Це виглядає не найкращим чином, але він робить свою роботу. У нього хороший таймінг щодо цього удару, але ми готуємося контратакувати. Джойс є великим викликом", - сказав Паркер.