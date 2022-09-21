Головне
Шотландія - Україна: анонс і прогноз матчу Ліги націй УЄФА
Вчора 20:34 9610 1
Миколенко та Коваленко - у заявці збірної України на гру з Шотландією
Сьогодні 11:21 276
Геніальний пас Маліновського, голи Ярмоленка, Яремчука, Довбика: як Україна перемагала Шотландію
Сьогодні 09:45 329
Чемпіонат світу-2022 з баскетболу серед жінок: розклад змагань
Сьогодні 06:38 7111
Миколенко та Коваленко не зіграють з Шотландією
Вчора 23:33 786
Петраков прокоментував намагання РФС дискваліфікувати його
Вчора 20:33 620
Шотландія - Україна: ОНЛАЙН
Вчора 20:08 7436
УЄФА спростувала відсторонення збірної Білорусі від Євро-2024
Вчора 18:48 635 1
Визначився календар Формули-1 на сезон 2023
Вчора 17:53 290
Російські клуби та збірні відсторонені від участі у турнірах ФІФА та УЄФА
Вчора 17:20 745
Прямі трансляції

Паркер назвав сильні сторони Джойса

Сьогодні 14:25 121 0
Джо Джойс (14-0, 13 КО) та Джозеф Паркер (30-2, 21 КО) проведуть бій за тимчасовий пояс WBO у надважкій вазі.
Паркер назвав сильні сторони Джойса
#Джо Джойс, #Джозеф Паркер

Джерело - ringtv.com.

Колишній чемпіон світу у надважкій вазі Джозеф Паркер  (30-2, 21 КО) ретельно вивчив Джо Джойса (14-0, 13 КО) перед їх боєм.

Про це розповів сам новозеландський боксер в інтерв'ю The Ring.

"Джо Джойс непереможений, у нього рекорд 14-0, 13 нокаутів, тому я дивився деякі його бої. Я не знав, що одного разу поб'юся з ним, але добре, що ми домовилися про цей поєдинок.

Джойс відомий своїм відмінним мотором, він робить багато тиску і може тримати удар. До того ж він дуже незручний, у нього незвичайний джеб. Це виглядає не найкращим чином, але він робить свою роботу. У нього хороший таймінг щодо цього удару, але ми готуємося контратакувати. Джойс є великим викликом", - сказав Паркер.

Бій відбудеться 24 вересня.

Нагадаємо, переможець бою Паркер – Джойс стане обов’язковим претендентом на пояс WBO Усика.

Коментарі ()
Популярне зараз
Сабо знищив Циганкова за його гру у Динамо Сабо знищив Циганкова за його гру у Динамо 1567
Шотландія - Україна: ОНЛАЙН Шотландія - Україна: ОНЛАЙН 7436
Гордон: Постараємося перемогти Україну Гордон: Постараємося перемогти Україну 1399
Чемпіонат світу-2022 з баскетболу серед жінок: розклад змагань Чемпіонат світу-2022 з баскетболу серед жінок: розклад змагань 7111
Шотландія - Україна - онлайн-трансляція LIVE - Ліга націй Шотландія - Україна - онлайн-трансляція LIVE - Ліга націй 1325
Шотландія - Україна: анонс і прогноз матчу Ліги націй УЄФА Шотландія - Україна: анонс і прогноз матчу Ліги націй УЄФА 9610 1
Рекомендуємо
Стало відомо, скільки отримає збірна України за вихід на ЧС-2022 Стало відомо, скільки отримає збірна України за вихід на ЧС-2022 16034
Лобановський назавжди. 83 роки тому народився легендарний тренер Динамо Лобановський назавжди. 83 роки тому народився легендарний тренер Динамо 7201
Його хотів купити Ювентус, забивав 49 голів за сезон і міг очолити збірну України Його хотів купити Ювентус, забивав 49 голів за сезон і міг очолити збірну України 42485
"Африканці заробляють призові, купляють на них стадо корів додому". 9-разовий чемпіон Європи з кросу тривалий час був найбагатшим легкоатлетом України "Африканці заробляють призові, купляють на них стадо корів додому". 9-разовий чемпіон Європи з кросу тривалий час був найбагатшим легкоатлетом України 24729
Мілевський як символ занепаду Динамо. Легенда, на яку ми заслужили Мілевський як символ занепаду Динамо. Легенда, на яку ми заслужили 6482 1
Дівчина дня. Розкішна блондинка, з якою Шевченко дебютував на італійському телебаченні Дівчина дня. Розкішна блондинка, з якою Шевченко дебютував на італійському телебаченні 26776 4