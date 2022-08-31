Переможець бою Паркер – Джойс стане обов’язковим претендентом на пояс WBO Усика

Олександр Усик може побитися з переможцем бою Джойс - Паркер

Джерело - boxingscene.

Джо Джойс (14-0, 13 КО) та Джозеф Паркер (30-2, 21 КО) проведуть бій за тимчасовий пояс WBO у надважкій вазі.

Про це повідомляє Boxing Scene.

Відповідні запити зробили промоутери боксерів, адже були побоювання, що Джойс або Паркер не отримають титульний шанс після їхнього поєдинку. WBO взяла це до уваги та санкціонувала бій за пояс Interim.

Таким чином переможець поєдинку стане обов’язковим претендентом на повноцінний титул WBO, який належить українцю Олександру Усику (20-0, 13 КО).

Бій відбудеться 24 вересня.