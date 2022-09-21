Екстренер Головкіна назвав реальний рахунок бою з Альваресом

Чемпіон WBA та IBF у середній вазі Геннадій Головкін (42-2-1, 37 КО) не показав свій бокс у третьому поєдинку проти Сауля Альвареса (58-2-2, 39 КО).

Про це розповів колишній тренер казаха Абель Санчес.

"Канело виграв десять раундів, дев'ять так точно. 118-110, 117-111 – таким має бути рахунок на користь Альвареса.

Звичайно, Джонатон Бенкс зробив так, що Головкін більше боксував і робив фундаментальні речі, які йому слід робити, але це не Геннадій. Це не той Головкін, якого звикли бачити судді та фанати. Вони не звикли спостерігати за Флойдом Мейвезером у тілі казаха. Вони хочуть побачити воїна, якого він обіцяв показати мексиканцям.

У дев'ятому, десятому, одинадцятому та дванадцятому раундах Головкін натиснув трохи сильніше, але на той час Канело розслабився, бо йому не потрібно було вигравати більше раундів. Я гадаю, він вважав, що бій у нього в кишені. Але поєдинок виявився ближчим, ніж він думав", – сказав Санчес.